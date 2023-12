2:22! Guardiola entdeckt Zweifel und einen neuen Titelkandidaten

Manchester City menschelt wieder. Das ist in dieser Phase der Saison zwar nichts Neues, die Art und Weise seit Mittwochabend aber schon.

Sollte Manchester City am Ende dieser Saison zum vierten Mal in Folge die englische Meisterschaft gewinnen, würde das viele wahrscheinlich weitaus weniger überraschen als die bereits feststehende Tatsache, dass Manchester City am Mittwochabend zum vierten Mal in Folge ein Ligaspiel nicht gewonnen hat.

Diese Tatsache an sich wäre erst einmal nicht weiter außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Skyblues unter Pep Guardiola immer mal wieder etwas irdischer starten, weil der Katalane im Herbst gerne noch an der Implementierung neuer taktischer Konzepte feilt. Ehe der Serienmeister geradezu überirdisch oft 15 bis 20 Spiele in Folge gewinnt.

Die Torschuss-Statistik spricht Bände

Doch die 0:1-Niederlage bei Aston Villa am Mittwochabend war allein deshalb schon anders, weil City nicht wie so oft unglücklich oder trotz großer Dominanz verloren hat. Der Titelverteidiger hat 22 gegnerische Torschüsse zugelassen und selbst lediglich zwei eigene abgegeben. Jeweils Rekordwert für Guardiola in einem Ligaspiel. In seiner gesamten Trainerkarriere. Die Niederlage war hochverdient.

"Das bessere Team hat gewonnen. Wir tun uns gerade schwer", räumte ein etwas ratloser Katalane hinterher Zweifel ein und wirkte dabei nicht, als würde er mal wieder nur kokettieren. Ebenso verhielt es sich mit dem üblichen Lob für seinen Gegner, der in der Tabelle nun an den Skyblues vorbeigezogen ist. In Aston Villa sieht Guardiola einen weiteren "Titelkandidaten", was angesichts von 14 Heimsiegen in Folge nicht verwundert. So gut waren die Villans letztmals vor über 90 Jahren.

Citys alljährliche (Wieder-)Findungsphase wirkt ein wenig holpriger als sonst, der Zugriff im Mittelfeld geht dem Meister, den auch immer wieder Ausfälle plagen, sogar mit, aber besonders ohne Ball wiederholt ab. Sobald die Bestbesetzung mit der Schaltzentrale Rodri und John Stones nicht gemeinsam auf dem Platz steht, erscheint die Statik des Dominators ungewöhnlich schlecht ausbalanciert. Bedarf es einer neuen Anordnung, einer neuen Struktur?

"Ich muss darüber schlafen, reflektieren, mir die Spiele noch einmal anschauen", nahm sich Guardiola selbst in die Pflicht, der eine Achterposition aktuell mit dem Stürmer Julian Alvarez besetzt und Stones durch Manuel Akanji nicht gleichwertig ersetzen kann. Rodri schon gar nicht. Das Taktik-Hirn muss mal wieder Lösungen finden, um auch in dieser Saison am Ende ganz oben zu stehen. Vier englische Meisterschaften in Folge sind allerdings noch keiner Mannschaft gelungen.