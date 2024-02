2:2 in Saint-Gilles: Kalajdzic trifft erstmals für Eintracht Frankfurt

Nach früher 2:0-Führung ist Eintracht Frankfurt am Ende nicht über ein 2:2 bei Union Saint-Gilloise im Hinspiel der K.-o.-Runden-Play-offs in der Europa Conference League hinausgekommen.

Saint-Gilles' deutscher Coach Alexander Blessin stellte nach dem Remis in der Liga gegen Westerlo dreimal um: Statt Nummer-eins-Keeper Moris (angeschlagen), Sykes und Terho (beide Bank) spielten der ehemalige Frankfurter Keeper Lindner, Burgess und Castro-Montes.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller nahm im Vergleich zum 1:1 gegen Bochum vier Änderungen vor. Für Grahl (Bank), Larsson (Sehnenverletzung im Oberschenkel), Max und Knauff (Bank) begannen Trapp (nach Rückenproblemen) sowie Tuta, Nkounkou (jeweils nach Sperre) und Kalajdzic (nach Geburt seines Kindes).

Traumstart für die Eintracht

Die Eintracht erwischte in Brüssel einen Traumstart: Gleich mit dem ersten Angriff ging die SGE in Führung. Nach starker Vorarbeit von Nkounkou über die linke Seite wurde Kalajdzics Abnahme - auch vom Arm - von Burgess irgendwie noch geblockt. Doch Chaibi staubte direkt zum 1:0 für die Hessen ab (3.). Noch immer in der Anfangsphase erhöhten die Frankfurter dann nach einem schnörkellos herausgespielten Konter über Marmoush und Chaibi, dessen Zuspiel Kalajdzic perfekt gegen die Bewegung seines Landsmanns Lindner zum 2:0 verwertete (10.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte entwickelte sich eine offene Partie, in der die SGE indes weiter die besseren Abschlüsse für sich verbuchten konnte. Einen Distanzschuss von Chaibi wehrte Lindner im Flug ab (24.), kurz darauf schoss Kalajdzic aus guter Position deutlich über das Tor (25.).

Skhiris Fehler wird prompt bestraft

Bereits zuvor hatte Nilsson per Kopf für die Hausherren die erste klare Chance gehabt (22.). Dennoch fiel der Anschlusstreffer der Belgier in der 31. Minute ein wenig aus dem Nichts - weil Skhiri den Ball nach einem Rückpass im eigenen Strafraum vertändelte und Rasmussen nach Zuspiel von Amoura anschließend Danke sagte (31.).

Die letzte Gelegenheit vor der Halbzeit hatte wieder die Eintracht. Ein Kopfball von Marmoush aus kurzer Distanz wurde von Lindner jedoch entschärft (41.). Nach dem Seitenwechsel brachte Toppmöller Knauff für Tuta. Damit einher ging die Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr mit Buta auf der rechten Seite. Knauff spielte rechts davor.

Nilsson im dritten Versuch - Ampelkarte für Vanhoutte

Union startete mit großem Elan in die zweite Hälfte und setzte die SGE immer wieder mit viel Tempo und direktem Spiel unter Druck. Die Frankfurter hatten Mühe, sich überhaupt von hinten heraus zu befreien. Der ehemalige Wiesbadener Nilsson hatte für die Belgier nach einem Freistoß eine Riesenchance, köpfte jedoch aus bester Position über das Tor (57.). Wenig später scheiterte der Schwede mit einer Volleyabnahme vom Elfmeterpunkt an Trapp (66.).

Im dritten Anlauf war es aber soweit für Nilsson und sein Team: Nachdem ein Befreiungsschlag von Skhiri hängenblieb, spitzelte der Stürmer den Ball an Trapp vorbei zum 2:2 ins Tor (66.). Weitere rund zehn Minuten später kassierte Vanhoutte nach einem unglücklichen Handspiel die Ampelkarte, sodass Frankfurt ab diesem Zeitpunkt in Überzahl agierte (78.). Klare Chancen ergaben sich indes auf beiden Seiten nicht mehr.

Die Belgier treten am Sonntag (16 Uhr) beim KV Kortrijk an, Frankfurt gastiert in der Bundesliga ebenfalls am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg. Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche (21 Uhr) in Frankfurt statt.