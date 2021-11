2:2! Flutlicht-Kampf zwischen Feucht und Gebenbach endet ohne Sieger

Nach zwei spielfreien Wochen stand für den SC Feucht mal wieder Bayernliga-Fußball auf dem Programm. In einer kampfbetonten Partie trennten sich die Feuchter am Ende mit 2:2 von der DJK Gebenbach.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Es lief ungefähr die 30. Spielminute als DJK-Interimstrainer Kai Hempel einen treffenden Satz auf den Platz rief: "Kommt, jetzt lasst uns wieder Fußball spielen". Der Satz traf in vielerlei Hinsicht zu. Einmal, weil die Feuchter nach zuletzt zwei spielfreien Wochenenden wieder ran durften. Zum anderen, weil die Gebenbacher derzeit richtig gut drauf sind und das auch im Feuchter Waldstadion zeigen wollten. Das sah auch der sportliche Leiter der Oberpfälzer, Franz Wittich so. "Die Jungs sind gut drauf, es läuft gut, wir haben einen richtig guten Teamspirit". Auch Manfred Kreuzer, Sportchef des SC Feucht stand der Meinung seines Funktionärskollegen in nichts nach: "Wenn die Mannschaft so heiß auf das Spiel ist wie ich, dann sehen wir heute endlich wieder ein tolles Spiel".

Auf den rasanten Anfang folgt viel Unruhe

Der Satz von Kai Hempel in dieser Phase hatte aber wohl tatsächlich einen anderen Grund. Denn nach einer Anfangsphase, die im weitesten Sinne an ein hochklassiges Wimbledon Tennis-Match erinnerte (es ging richtig flott hin und her) hatte nach rund einer Viertelstunde Spielzeit einen kleinen Knacks erhalten. Der anfänglich tolle Spielfluss beider Teams schwand immer mehr und wich vielen kleinen Hakelein und Nicklichkeiten.

Dabei hatte es doch so interessant für die rund 250 Zuschauer begonnen. Beide Teams hatten den Vorwärtsgang eingelegt und einige gute Aktionen. Die beste Chance für die Hausherren war der Pfostentreffer durch Stephan König nach 15 Spielminuten. Doch bereits im Gegenzug ein überallartiger Konter der Gäste über die linke Seite durch Kapitän und Interims-Co-Trainer Julian Ceesay. Sein Zuspiel fand den freigelaufenen Amaizo, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck die Gästeführung erzielte. Doch nur kurz darauf eine Szene, die den Gästen recht sauer aufstieß und auch ein wenig Synonym für die restliche Spielzeit werden sollte. Nach einem Laufduell zwischen dem Feuchter Stephan König und Gebenbachs Dominik Haller sank der Gäste-Akteur zu Boden und musste mit einer blutenden Wunde am Kopf behandelt werden. Während man auf Seiten der Oberpfälzer eine Tätlichkeit des Feuchters ausgemacht hatte, griff der Unparteiische nicht ein. "Da haben wir uns schon etwas gewundert", gab Kai Hempel hinterher zu Protokoll. Es war tatsächlich die erste von mehreren zumindest diskussionswürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters. Das Spiel aber wurde für ihn auch nicht wirklich leichter. Beide Seiten verzettelten sich nun in vielen kleinen Zweikämpfen und Spielunterbrechungen. Dennoch kamen die Hausherren nach einem Standard zum Ausgleich. Einen Freistoß von König, der von Spießl verlängert wurde, nickte Ahmed nach 28 Minuten per Kopf zum 1:1 über die Linie.

Und es kam noch dicker für die Gäste. Nach 33 Minuten entschied der Unparteiische zum Entsetzen der Gäste auf Strafstoß. Ob er damit ein vermeintliches Handspiel oder gar ein Foul ahndete, war zunächst nicht wirklich zu klären. Marco Weber war es egal, vom Punkt verwandelte der Feuchter ins linke Eck zur 2:1-Führung für den SC. Für die Gäste der "worst case" und zunächst ein richtiger Bruch im Spiel. Dagegen waren die Hausherren jetzt die Mannschaft nicht nur mit den klareren Aktionen, sondern auch Chancen. "Wenn wir das dritte Tor machen, dann ist das Ding vielleicht durch", trauerte Trainer Florian Schlicker hinterher den verpassten Möglichkeiten seiner Mannschaft hinterher. "Aber uns war auch klar, das uns hier keine leichte Aufgabe erwartet", ergänzte er.

Platzverweis leitet hitzige Schlussphase ein

Auch nach dem Seitenwechsel ging zunächst nur von den Hausherren Gefahr aus. Ein Lattenstreichler von Oltean oder der Abseitstreffer von Wessner waren die nächsten Arbeitsnachweise der Abteilung Attacke bei den Hausherren. "Eine Aktion hat uns dann aber wieder aus dem Spiel gebracht", war dann das Resümee von Feuchts Manfred Kreuzer. "Die erste Gelb-Rote Karte hat den Gegner auch wieder stark gemacht" und sprach damit die Ampelkarte für Tim Ruhrseitz an, der nach 71 Minuten wegen wiederholten Foulspiels vorzeitig zum Duschen musste. Trotz Überzahl taten sich die Gäste anfangs noch etwas schwer. Manchmal zu hektisch oder einfach mit der sprichwörtlichen Brechstange war Andreas Sponsel & Co (noch) nicht beizukommen. Doch die Gäste bewiesen wie schon zuletzt in Erlangen eine tolle Moral und taten das, was ihr Trainer fast schon prophetisch in der ersten Halbzeit gefordert hatte - einfach Fußball spielen. Und dann doch mit Erfolg. Nach einer schnellen Kombination konnte Amaizo im Strafraum nur noch regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonczy zwar etwas glücklich (Sponsel hatte noch die Hand am Ball) zum dennoch verdienten 2:2-Endstand. In der Nachspielzeit verloren die Feuchter dann sogar noch Marco Weber ebenfalls mit Gelb-Rot.

Der SC Feucht empfängt bereits am kommenden Freitag den ATSV Erlangen. Die DJK Gebenbach lädt am Samstag zum Derby gegen die DJK Ammerthal. Bereits abgesagt wurde das Chamer Derby. Die Partie der DJK Vilzing gegen den ASV Cham wurde auf den 4. Dezember verlegt.