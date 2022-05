2:0 für Bora: Deutsches Team überzeugt beim Giro

Das deutsche Team Bora-hansgrohe überzeugt bislang beim Giro d'Italia. Mit Emanuel Buchmann, der das Gesamtklassement im Blick hat und Lennard Kämna, der vielleicht nochmal auf Etappensieg fährt, sind auch zwei deutsche Fahrer gut im Geschäft.

Die Stimmung war bestens bei Lennard Kämna und Emanuel Buchmann, und das lag nicht nur am wohlverdienten Ruhetag im Badeort Montesilvano an der italienischen Adriaküste. Bei einer lockeren Trainingsausfahrt ließ es das deutsche Duo des Teams Bora-hansgrohe am Montag ganz gemächlich angehen - und konnte dabei stolz das bislang Erreichte Revue passieren lassen.

Zwei Etappensiege bei Bergankünften durch Kämna und Jai Hindley, dazu den Australier und Buchmann in den Top 10 der Gesamtwertung: Die deutsche Spitzenmannschaft liegt kurz vor der Halbzeit beim 105. Giro d'Italia voll im Soll. "Wenn man die Erfolge bei den Bergankünften addiert, steht es 2:0 für Bora", sagte Teamchef Ralph Denk dem SID am Montag: "Es war ein guter Auftakt. Wir haben schon viel auf der Habenseite."

Lediglich 20 Sekunden Rückstand hat Hindley als Fünfter des Rankings auf den spanischen Spitzenreiter Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Buchmann ist als Neunter (+ 1:09 Minuten) ebenfalls in Schlagdistanz zum Rosa Trikot, auch, weil sich der Kletter-Spezialist bei der Bergankunft am Sonntag am Blockhaus energisch zurückkämpfte.

Podium in Verona bleibt das Ziel

Boras großes Ziel, am 29. Mai in Verona mit einem Fahrer auf dem Podium zu stehen, bleibt trotz der technischen Pannenserie für den dritten Bora-Kapitän Wilco Kelderman (24./+ 11:02) realistisch. "Wir schauen von Tag zu Tag. Es schaut gar nicht so schlecht aus", sagte Denk: "Aber der Giro wird wie die letzten Jahre in der dritten Woche entschieden. Da werden aus ein paar Sekunden schnell mal ein paar Minuten."

Der frühere Tour-Vierte Buchmann und Hindley wollen bis dahin gesund und sturzfrei durch die einfachere zweite Woche zu kommen. "Es kommen ein paar Etappen, bei denen es nur darum geht, im Feld zu sitzen, zu essen, zu trinken und nicht hinzufallen", sagte Sportdirektor Rolf Aldag.

Kämna setzt wohl nochmal auf eine Fluchtgruppe

Das gilt grundsätzlich auch für Kämna. Der 25-Jährige, der auf der vierten Etappe mit dem Sieg auf dem Ätna brilliert hatte, erhält aber deutlich mehr Freiheiten und dürfte erneut auf Etappenjagd gehen. "Für ihn ist es eine Präferenz, noch einmal in einer Fluchtgruppe zu sein", sagte Aldag.

Dem Erfolg im Gesamtklassement und der Jagd nach Etappensiegen im hügeligen Terrain hat Bora beim Giro in diesem Jahr alles untergeordnet. Auf einen Sprinter verzichtet die Equipe. In den Bergen gibt bislang die starke Ineos-Mannschaft um Olympiasieger Richard Carapaz den Ton an, Bora hält jedoch auffällig gut mit. "Wir werden jetzt aber nicht in Euphorie verfallen und Fehler machen", sagte Denk.

Wird die holprige Vorbereitung zum Vorteil?

Als Glück im Unglück könnte sich die holprige Vorbereitung erweisen. Buchmann und Hindley hatten in den Wochen vor dem Start der Italien-Rundfahrt mit Erkrankungen zu kämpfen, könnten aber bis zum Finale ihre Top-Form finden. "Das wäre unser Idealszenario, dass einige in Top-Form in den Giro gekommen sind und hinten raus schlechter werden, während unsere Fahrer noch Reserven haben und aufbauen", sagte Aldag.

Nach dem Ruhetag geht es am Dienstag mit einem überwiegend flachen Teilstück zwischen Pescara und Jesi weiter, eine gute Gelegenheit für die Sprinter. Der 85. Giro endet am 29. Mai in Verona. Richtig knackig wird es erst ab kommenden Samstag wieder, wenn dann täglich 3000 bis 5000 Höhenmeter zu bewältigen sind (alle Etappen in der Übersicht finden Sie hier...).