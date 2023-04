"19 von 20 Mal" reicht nicht: Aber noch verspürt Werner keine Sorgen

Der SV Werder Bremen muss auch im sechsten Spiel in Folge weiterhin auf einen Sieg warten. Dass der Aufsteiger in diesem Zeitraum mehrere Möglichkeiten besaß, einen solchen einzufahren, ist zwar richtig. Doch sind diese vergebenen Chancen nicht langsam besorgniserregend?

Ole Werner verneint diese Frage. "Sorge ist falsch", sagte der Trainer des SV Werder Bremen, als sein üblicher Medienmarathon sich am Sonntagabend allmählich dem Ende entgegenneigte, die 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg fast abgehandelt war: "Aber achtsam musst du immer sein."

Auch das Wort "frustriert" wies er zuvor von sich, "davon bin ich weit entfernt", erklärte Werner, "das hat für mich immer etwas mit Kopf in den Sand zu tun, das sehe ich nicht so". Obwohl ein solcher Gemütszustand ebenfalls durchaus nahe gelegen hätte nach einem Spielverlauf, der die Bremer Leistung einmal mehr in den vergangenen Wochen konterkariert hatte: 1:0, 1:1, 1:2. Die beiden Gegentreffer fielen innerhalb von gerade mal vier Minuten (67., 71.). Weil die Defensivmechanismen zum wiederholten Mal - wenn auch nur sehr vereinzelt - nicht so griffen, wie sie es in der Bundesliga eben zu tun haben, um dort von einem Sieg ausgehen zu können.

Werders individuellen Unzulänglichkeiten

Bis auf die Gelegenheiten, die die Breisgauer für ihren Auswärtssieg letztlich nutzten, hatte Werder ja eigentlich nichts zugelassen. "Ich weiß nicht, ob Freiburg dieses Jahr schon weniger als dreimal aufs Tor geschossen hat", konstatierte Werner. Andererseits war die Gegenwehr in den entscheidenden Aktionen nun mal schlicht nicht ausreichend, die individuellen defensiven Unzulänglichkeiten wieder ausschlaggebend dafür, dass Werder von den vergangenen sechs Ligaspielen keines gewann und lediglich zweimal Unentschieden spielte.

"Im Strafraum Kontakt halten und zuordnen", gab der Trainer im Nachhinein nun verbalen Anschauungsunterricht, "und zwar nicht nur 19 von 20 Mal, sondern 20 von 20 Mal - das ist der Unterschied." An Qualität, an Effektivität - laut Werner könne man das "nennen, wie man will, das ist oftmals fast das gleiche in einem Spiel". Beides konnte seine Mannschaft jedoch wieder mal "in einzelnen Situationen einfach nicht" vorweisen; der Gegner hingegen, aktuell ein Anwärter für die Champions-League-Plätze, schon.

Werner: "Wir sind jetzt mal wieder dran"

Werner erwähnte, dass das in diesem Zusammenhang vielleicht "normal" sei, "aber ich glaube trotzdem", so der 34-Jährige, "dass wir von uns verlangen können, auch in diesen Situationen gut zu verteidigen. Es wäre relativ einfach gewesen, das zu verhindern." Tatsächlich stand es um seine Gefühlswelt somit "einfach enttäuschend" - ohne Sorge jedoch, ohne Frust.

Nur: Versteht es Werder jene "einfachen" Dinge nicht wieder abzustellen, wirft das ja schon die Frage auf, wohin diese Entwicklung noch führen könnte, sollte sie sich weiter fortsetzen. Denn gerade in den beiden kommenden Partien, jeweils auswärts, bei Hertha BSC und auf Schalke, sollte sie das besser nicht, wenn man den aktuell in der Tabelle noch passablen Acht-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht gefährden will. "Fakt" sei laut Werner, "dass wir jetzt mal wieder dran sind. Und eine gute Leistung und Punkte zusammenbringen müssen."