19 Personen beim Schweizer EM-Team plagen Magendarm-Probleme

Wegen Magendarm-Symptomen bei zahlreichen Personen ist das Training der Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft am Montag abgesagt worden.

Das Training der Schweizer Nationalmannschaft musste am Montag abgesagt werden. imago images

Nach Verbandsangaben sind gleich acht Spielerinnen und elf Mitglieder des Betreuerstabs betroffen.

Das Team von Trainer Nils Nielsen bestreitet am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sheffield sein zweites Gruppenspiel gegen Schweden. Die Auftaktpartie gegen Portugal hatte 2:2 geendet.

In Gruppe C ist aktuell noch alles offen, da auch Niederlande und Schweden zum Auftakt die Punkte geteilt hatten. Im dritten und letzten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Sonntag (18 Uhr) auf die niederländische Nationalelf.