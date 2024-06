19 Bundesliga-Teams? Bergischer HC mit Informationen zum Verfahren vor dem Schiedsgericht

Am Freitag wird das Schiedsgericht im Verfahren Bergischer HC gegen Handball Bundesliga zusammenkommen. Wie der BHC am heutigen Mittwoch (12. Juni) mitteilte, wird es dabei allerdings zunächst nur um einen der beiden Anträge gehen.

"Der Bergische HC stellt in der mündlichen Verhandlung am Freitag alleine seinen Auskunftsanspruch zur Entscheidung durch das Schiedsgericht", so der - nach der vor dem Schiedsgericht vom HSV Hamburg erstrittenen Lizenz - derzeitige Absteiger aus der Handball Bundesliga in seiner Pressemeldung.

"Bereits im April hatte der BHC das HBL-Präsidium um Einsichtnahme in die Lizenzunterlagen des HSV Hamburg (durch schweigepflichtige Dritte) ersucht, um die öffentlich erkennbar gewordenen Unregelmäßigkeiten im Lizenzierungsverfahren zur Wahrung seines eigenen Teilnahmerechts an der 1. Handball-Bundesliga aufklären zu können", erläutert der Verein weiter.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Bergische HC sich im Lizenzierungsverfahren zu Wort gemeldet, die Vergabe der Lizenz an den HSV Hamburg angegriffen und auch Rechtsmittel ergriffen. Tiefere Einblicke in die Lizenzierungsunterlagen des Konkurrenten wurden dem Verein dabei verwehrt, zu Recht wie ein Gericht feststellte.

» Handball Bundesliga sieht sich im Streit mit dem Bergischen HC von Gericht bestätigt

Der HSV Hamburg hatte unterdessen vor dem Schiedsgericht Erfolg: Die von der Handball Bundesliga verhängte Bedingung wurde als nicht rechtswirksam erachtet - in der Folge stellte sich auch die Frage nach der fristgerechten Erfüllung nicht mehr. Der HSV erhielt die Lizenz unter einer Bedingung, deren fristgerechte Erfüllung die Handball Bundesliga heute bestätigte.

» Erfolg vor Schiedsgericht: HSV Hamburg erhält Lizenz unter Bedingung

Bergischer HC beantragt 19. Platz in Bundesliga

"Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist für den BHC nicht nachvollziehbar", erklärte der Bergische HC in einer Stellungnahme nach dem Urteil, das dem HSV Hamburg die Lizenz unter einer Bedingung zusprach. Der BHC kritisierte die finanzielle Lage des Konkurrenten und die fehlenden Reaktionen der HBL nach dem Urteil scharf.

» Stellungnahme zur HSV-Lizenz: Bergischer HC mit "eigener Schiedsklage"

"Es geht bei unserem Vortrag darum, mögliche Kompensationen für den BHC als Geschädigten auszuloten. Was dies im Einzelnen sein kann, muss sich vor Ort erweisen. Es muss unter dem Strich festgestellt werden, ob und wie der von uns vorgetragenen Schädigung beigeholfen werden kann", hatte Geschäftsführer Jörg Föste erklärt - und damit indirekt unter anderem einen 19. Startplatz in der 1. Liga ins Spiel gebracht.

Diesen bestätigt der Verein nun: "In dem Schiedsverfahren hat der BHC angesichts der weiteren, seit April bekannt gewordenen Umstände der Lizenzerteilung für die Spielsaison 2024/25 den weiteren Antrag gestellt, kommende Saison als neunzehnter Club an der 1. Handball-Bundesliga teilzunehmen. Anderenfalls wäre die Zusammensetzung der Liga kommende Saison irregulär und kartellrechtswidrig."

Antrag erst ans HBL-Präsidium

"Die HBL hat den BHC in dem Schiedsverfahren nun aufgefordert, vor einer schiedsgerichtlichen Entscheidung über eine Ligaerweiterung nochmals das HBL-Präsidium zu befassen, um eine hinreichende verbandsinterne Auseinandersetzung zu ermöglichen", heißt es von Seiten des Bergischen HC zur neuen Entwicklung.

"Der BHC wird dieser Aufforderung im Sinn der Verbandstreue entsprechen", kündigte der Verein an, zunächst diesen Weg zu gehen. Der Bergische HC fügt aber bereits an: "Eine schiedsgerichtliche Klärung der weiteren Teilnahme des BHC in der 1. Handball-Bundesliga nach ggf. erfolgloser Durchführung des erneuten verbandsinternen Verfahrens bleibt damit einem separaten Schiedsverfahren vorbehalten."

weitere Informationen rund um den Bergischen HC und das Verfahren:

» Der Bergische HC plant zweigleisig: So sehen die Kader aus

» Bergischer HC setzt auf Trainer-Duo

» Bergischer HC will wirtschaftliche "Entwicklung ungebremst weiter vorantreiben"

» Bergischer HC: "Wir haben jetzt unser Schiedsgericht"

» "Fürchterlich für alle Beteiligten": Kretzschmar zum Lizenz-Drama

» Bedingung erfüllt: HSV Hamburg hat die Lizenz