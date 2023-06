19 Abgänge: VSG Altglienicke unter Transferdruck

Bei der VSG Altglienicke steht die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 unmittelbar bevor. Dem Hauptstadt-Klub fehlt es jedoch hinten und vorne an Spielern. Und die Zeit drängt.

Seit der Saison 2017/18 ist die VSG Altglienicke als Dauergast in der viertklassigen Regionalliga dabei. Landete der Verein aus dem Berliner Südosten in den beiden ersten Spielzeiten der Nordost-Staffel noch auf Tabellenplatz 15 und 14, kam mit Trainer Karsten Heine (68) zur Saison 2019/20 der sportliche Erfolg. Die Vize-Meisterschaften stehen in den Serien 2019/20 und 2020/21 zu Buche. Dazu kommen noch Rang vier (2021/22) und fünf (2022/23).

Der spielstarke, dem Vernehmen nach aber auch finanzkräftige Klub aus der Hauptstadt hat auf sich aufmerksam gemacht, wartete zuletzt aber mit einem massiven Umbruch in der Sommerpause auf. "Der war so nicht von uns gewollt. Aber aufgrund der Gründung der GmbH hat es sich hingezogen und die Spieler hatten sich schon anders entschieden, da wir keine Angebote machen konnten", sagt Marco Schröder, Abteilungsleiter Fußball bei der VSG. Die Abstimmung über den Ausgliederungsvertrag zwischen der VSG Altglienicke e.V. und der VSG-Fußball GmbH soll im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juli, also wenige Tage vor dem Saisonstart, im Sportheim Altglienicke getroffen werden.

19 Abgänge, nur zwei Zugänge

Aus dem Kader der Vorsaison wurden bereits 19 Spieler verabschiedet. So spielen Leon Bätge (25, Tor, wechselt zum BFC Dynamo), Steffen Schäfer (29, Ziel unbekannt), Philipp Zeiger (32, SV Babelsberg), Charmaine Häusl (27, Ziel unbekannt), Stephan Bremer (30, BFC Preussen), Lucas Albrecht (32, FSV Luckenwalde), Gordon Büch (27, SV Babelsberg), John Liebelt (21, BFC Dynamo), Florijon Belegu (30, Ziel unbekannt, alle Abwehr), Jamil Dem (30, Ziel unbekannt), Philip Fontein (29, Ziel unbekannt), Connor Klossek (22, Ziel unbekannt, alle Mittelfeld), Kolja Oudenne (21, Hannover 96 II), Shean Mensah (23, Viktoria Berlin), Aleksandrs Guzlajevs (26, Ziel unbekannt), Arlind Shoshi (26, Ziel unbekannt), Patrick Breitkreuz (31, BFC Preussen), Tugay Uzan (29, BFC Dynamo) und Peterson Appiah (26, SV Siedenbollentin, alle Sturm) nicht mehr für den Klub.

Mit Florian Horenburg (21, Tor) Florian Sander (23, Abwehr), Jonas Dirkner (20), Tolcay Cigerci (28, beide Mittelfeld) und Philip Türpitz (31, Sturm) bleiben derzeit lediglich fünf Akteure aus der Vorsaison dabei. Ebenso haben Coach Heine und Co-Trainer Torsten Mattuschka ihre Verträge verlängert und bleiben dem Klub, der 2004 noch in der Berliner Kreisliga B spielte, erhalten. Wenn am Montag (26. Juni) der Trainingsauftakt ansteht, ist der Kader somit bei weitem noch nicht vollständig. Derzeit stehen der Vielzahl der Abgänge lediglich die Transfers der Brüder Johannes und Paul Manske gegenüber. Beide liefen bereits für die VSG auf, ehe die gebürtigen Berliner die Serie 2022/23 im Trikot von Drittliga-Absteiger SV Meppen verbrachten. Nun folgte die Rückkehr in die Heimat.

Schröder will noch kein Saisonziel ausgeben

Das System unter Heine, zuletzt bevorzugte dieser oft ein 3-4-3, dürften Manske-Brüder noch kennen. "Wir wollen an unserer Spielphilosophie festhalten und weiter offensiv auftreten", sagt Schröder.

Dabei überzeugt die VSG seit dem Engagement von Heine mit dominanten Ballbesitzfußball und schnellem Angriffsspiel in die Spitze - sowohl über das Zentrum als auch die Außenbahnen. Dabei läuft in der Offensive viel über Cigerci, wohl einem der besten Spieler der Staffel. Dieser war in der Vorsaison mit 14 Treffern drittbester Schütze der Liga. Mit 66 Toren stellten die Berliner die beste Offensive der Regionalliga Nordost.

"Wir werden sicherlich nicht gegen den Abstieg spielen. Aber wir geben erst ein klares Saisonziel aus, wenn der Kader zusammengestellt ist", so der VSG-Abteilungsleiter. Einen Schritt weiter geht der Sportliche Leiter Daniel Böhm, der gegenüber der Fußball-Woche nach dem Saisonfinale sagte: "Wir werden auch im kommenden Spieljahr ambitionierten Fußball bieten und wollen im ersten Drittel dieser attraktiven Liga mitspielen".

VSG bleibt im Jahnsportpark

Dabei ist schon jetzt, im Gegensatz zum Kader klar, wo die VSG ihre Heimspiele absolviert. Die Berliner werden auch in der nächsten Saison im Jahnsportpark im Ortsteil Prenzlauer Berg auf Punktejagd gehen. Denn die Pläne für eine eigene sportliche Heimat an der Köpenicker Landstraße gehen nicht wirklich voran und so bleibt der VSG nur die Ausweichstätte übrig, wo mit neuem Kader an der erfolgreichen Spielphilosophie der Vorjahre festgehalten werden soll.