1877 für BVB und VfB - Schalke ohne Kramer: Das bringt der 11. Spieltag

Der 11. Spieltag in der Bundesliga startet mit dem Duell Köln gegen Mainz. Am Samstag hat unter anderem der BVB den VfB Stuttgart zu Gast, und die Bayern gastieren in Sinsheim. Am Sonntag kommt es schließlich zum Duell der Gegensätze in Bochum.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) startet der Spieltag mit dem Heimspiel der Kölner gegen Mainz. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt. Neben dem FC erzielte nur Gladbach schon neun Tore nach ruhenden Bällen. Die 05er hingegen sind das einzige Team, das erst ein Gegentor nach Standards kassierte. Die etwas frischeren Beine könnten die Rheinländer haben, die nämlich schon aus dem Pokal ausgeschieden sind. Mainz spielte am Dienstag in Lübeck, feierte dort einen souveränen 3:0-Sieg.

Bayern in Sinsheim - Legt Stuttgart in Dortmund nach?

Gleich fünf Spiele stehen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) auf dem Programm. Eines davon ist die Partie der Bayern in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer stehen auf Platz vier und haben nur zwei Punkte weniger als der Zweite aus München. Somit könnte die TSG den Rekordmeister überholen. Doch der FCB hat in der Bundesliga mit dem 5:0 im Topspiel gegen Freiburg unterstrichen, dass er wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellte sogleich eine klare Forderung: "Genau das ist die Benchmark. Das war richtig gut, aber daran müssen wir uns jetzt messen lassen."

Beim Spiel der Dortmunder gegen Stuttgart gibt es einen kleinen Leckerbissen aus der Statistikabteilung, denn beide Klubs bestritten je 1876 Spiele im Oberhaus, allerdings verbuchten die Schwaben genau 100 Niederlagen mehr (656) als die Borussen (556). Der BVB ist nach der Niederlage bei Union Berlin auf den achten Platz abgerutscht und will möglichst schnell wieder Boden gutmachen. Die Schwaben haben allerdings Selbstvertrauen getankt, holten jüngst beim 4:1 gegen Bochum den ersten Saisonsieg und kletterten auf Rang 14.

Bremens Lauf gegen Freiburg - Bayers miese Serie gegen Wolfsburg

Außerdem gastiert Bremen in Freiburg. Ein Blick auf die Statistik macht dem Aufsteiger durchaus Mut, dass beim Tabellendritten etwas gehen könnte: Werder ist seit sechs Spielen gegen Freiburg ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis) - so lange wie derzeit gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Und: Auswärts hat der SVW von fünf Spielen bisher noch keines verloren (drei Siege, zwei Remis). Interessant wird sein, welche Rolle Angreifer und absolute Stammkraft Ducksch einnehmen wird, der von Coach Ole Werner vor dem Pokalspiel in Paderborn aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen wurde.

Apropos gute Bilanz gegen ein Team, diese kann auch Wolfsburg aufweisen: Denn Bayer verlor die jüngsten vier Heimspiele gegen die Wölfe. Eine solche Pleitenserie hatte die Werkself zu Hause zuvor nur von 2005 bis 2008 gegen Bayern. Die letzten Heimpunkte gegen den VfL holte man 2017 beim 2:2 unter Heiko Herrlich. Für Leverkusen gilt es nun, endlich in der Saison anzukommen, denn nach gutem Start unter dem neuen Trainer Xabi Alonso (4:0 gegen Schalke) gab es am vergangenen Wochenende ein krachendes 1:5 in Frankfurt. "So läuft Fußball nicht", monierte Andrich, "das muss jedem klar werden, dass wir in der Scheiße stecken. Und nicht denken, es läuft schon irgendwann so, wir holen schon die Punkte. Jedes Spiel wird brutal schwer."

Komplettiert wird der Samstagnachmittag mit Augsburgs Heimspiel gegen Leipzig. RB feierte in der Bundesliga bereits 48 Siege in 107 Auswärtsspielen und damit genau so viele wie Gegner Augsburg in 192 Auftritten in der Fremde. Und die Sachsen sind richtig gut drauf, denn in den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es fünf Siege und ein Remis.

Gladbach erwartet die Eintracht

Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) steigt im Borussia-Park, wenn Gladbach die Frankfurter Eintracht empfängt. Beide Teams waren im Pokal gefordert, beide machten gänzlich unterschiedliche Erfahrungen: Die Hessen kamen durch ein 2:0 bei den Stuttgarter Kickers weiter, die Fohlen schieden nach einem 1:2 in Darmstadt aus. Zum Pokalaus gab es für die Gladbacher auch noch die zwei Verletzungen von Stammkeeper Sommer und Nationalspieler Hofmann zu verkraften, es kann also von einem gebrauchten Abend gesprochen werden.

Duell der Gegensätze in Bochum - Schalke ohne Kramer

Den Bundesliga-Sonntag (15.30 Uhr) eröffnen Bochum und Union Berlin. Und viel unterschiedlicher könnte die Stimmung bei zwei Vereinen nicht sein, denn der Spitzenreiter (23 Punkte) gastiert beim Letzten (vier Zähler). Die beste Abwehr trifft auf die schwächste: Union kassierte sechs Gegentore, Bochum 27 und allein beim 0:7 gegen Bayern eines mehr als Berlin insgesamt. Die Vorzeichen vor diesem Duell sind also relativ klar, die Eisernen sind der Favorit.

Zum Abschluss des 11. Spieltags (17.30 Uhr) gastiert Schalke in Berlin bei Hertha. S04 wird erstmals ohne Coach Frank Kramer an den Start gehen, das 1:5 im Pokal im Hoffenheim war letztlich zu viel. "Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen", so Sportdirektor Rouven Schröder am Mittwoch. Das Training leiten nun vorerst die Assistenztrainer, ein Nachfolger muss natürlich schnell gefunden werden. Das Spiel am Sonntag ist ein echtes Kellerduell, denn der 15. hat den 17. zu Gast. Die beiden Mannschaften, die derzeit am längsten sieglos sind, kreuzen die Klingen: Schalke wartet schon seit vier Spieltagen auf einen Dreier, Hertha seit fünf.