1860-Vizepräsident Sitzberger tritt zurück und wehrt sich gegen Vorwürfe

Hans Sitzberger hat seinen Rücktritt als Vizepräsident des TSV 1860 München verkündet. In einem Statement äußerte er sich zu Anschuldigungen des Verwaltungsrates, sprach über Versuche, ihn zu "diskreditieren", und forderte die Mitglieder auf, für Veränderungen in dem Gremium zu sorgen.

Während der TSV 1860 München unter Argirios Giannikis sportlich wieder Fahrt aufgenommen hat und im neuen Jahr noch ungeschlagen ist, geht es im Hintergrund weiter unruhig zu. Am Mittwoch verkündete Vizepräsident Hans Sitzberger seinen sofortigen Rücktritt.

Bereits Ende Januar hatte der Verwaltungsrat des e.V. dem 71-Jährigen das Vertrauen entzogen und die Abwahl empfohlen. Dieser kam er nun zuvor, jedoch nicht, ohne noch einmal ausführlich seine Sicht der Dinge darzulegen. Der Verwaltungsrat hatte in einer Mitteilung von einer "Mehrzahl an möglichen Verstößen" Sitzbergers gesprochen. Auf drei Verstöße, die explizit genannt worden waren, ging der Unternehmer in einem Statement ein.

Dass Sitzberger sich auf der letzten Gesellschafterversammlung der KGaA am 21. Dezember 2023 dazu entschied, den Aufsichtsrat der KGaA nicht zu entlasten, sorgte für Unmut beim Verwaltungsrat. "Diese Entscheidung habe ich getroffen, da mir bis zur Versammlung, vor Entlastung (und im Übrigen bis heute) kein Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrates vorlag und ich keinerlei Informationen über das Tun und Schaffen des Aufsichtsrates in den vergangenen Monaten hatte", erklärte Sitzberger. "Da unser Präsident (ebenfalls Teil des Aufsichtsrates) in den letzten Monaten keine regelmäßigen Präsidiumssitzungen mehr einberufen hat und es kaum zu einem Austausch kam, war es mir nicht möglich, auf diesem bisher üblichen Weg einen Bericht der Tätigkeiten und Beschlüsse des Aufsichtsrates zu bekommen." Entsprechend hätte er eine Entlastung gegenüber den Mitgliedern nicht verantworten können.

Verstöße gegen Verschwiegenheitspflicht abgestritten

Hinzu werden dem 71-Jährigen gleich zwei Verschwiegenheitspflichtverstöße vorgeworfen. "Ich habe im Dezember gegenüber einem damaligen Mitarbeiter in Führungsposition eine verbindliche Auskunft über eine Nachricht gegeben, welche ich im Sommer 2023 vom Präsidenten erhalten habe", äußerte sich Sitzberger zum ersten der beiden Fälle. "Sowohl mit dem Präsidenten als auch mit einem Mitglied des Verwaltungsrates war die Unbedenklichkeit dieser Nachricht auch für die Öffentlichkeit in einem anderen Zusammenhang zuvor besprochen worden." Entsprechend sei er sich in diesem Fall keiner Schuld bewusst.

Außerdem wurde Sitzberger vorgeworfen, er sei es gewesen, der eine interne Mail des Präsidenten Robert Reisinger, in der es um eine mögliche Kündigung der damaligen Geschäftsführer Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer bereits im Januar 2023 ging, an die Presse weitergeleitet hat. "Bis heute hat der Verwaltungsrat für diese Beschuldigung der angeblichen Indiskretion keine Beweise vorgelegt. Die AZ hat in ihrem Artikel vom 27. Januar 2024 zudem bestätigt, dass die E-Mail nicht von mir kam", wehrte sich Sitzberger.

Wenn mein Gegenüber Waffen erhebt, für deren Gebrauch ich mich schämen würde, muss ich mich geschlagen geben. Hans Sitzberger

Auch wenn sich der Unternehmer also nicht in der Schuld sieht, entschied er sich nun dennoch zurückzutreten. "Ich habe inzwischen erkannt, dass der Verwaltungsrat um jeden Preis will, dass ich mein Amt niederlege - buchstäblich um jeden Preis", bedauerte er. Die jüngsten Entwicklungen hätten ihm zunächst Hoffnung "auf einen gemeinsamen Weg, auf ein Einlenken des Verwaltungsrates" und "ein Miteinander" gemacht, für das er trotz der Geschehnisse "jederzeit bereit gewesen" wäre.

Doch diese Hoffnung wurde nicht wahr. Stattdessen sei "in den letzten Wochen mehrfach und durch unterschiedliche Personen in meinem Bekanntenkreis direkt oder mittelbar" an ihn herangetragen worden, "dass der Verwaltungsrat offenbar auch versucht, mich auf andere Art und Weise zu diskreditieren, indem er meine geistige Fitness in Frage stellt, mich als verwirrt bezeichnet und auch nicht davor zurückscheut, dies in Kommunikation mit (fremden) Dritten zu äußern." Sitzbergers Entschluss: "Wenn mein Gegenüber Waffen erhebt, für deren Gebrauch ich mich schämen würde, muss ich mich geschlagen geben."

Sitzberger wirbt für Veränderungen im Verwaltungsrat

Abschließend warb Sitzberger bei den Mitgliedern dafür, für eine Veränderung im Verwaltungsrat zu sorgen. "Die Amtszeit des aktuellen Verwaltungsrates endet zur regulären Mitgliederversammlung des Vereins im kommenden Juni 2024. All diejenigen, die sich mit der aktuellen Besetzung nicht wohl fühlen, fordere ich auf, an dieser Mitgliederversammlung teilzunehmen", betonte er. "Jeder Einzelne von euch zählt! Und genau aus diesem Grund werde auch ich da sein."

Der Verwaltungsrat selbst äußerte sich bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels nicht zu Sitzbergers Rücktritt und dessen Statement.