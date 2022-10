1860 verliert in Bayreuth - Auch Elversberg strauchelt - Mannheim jubelt

Aufstand im Keller: Schlusslicht Bayreuth bezwang den Zweiten 1860, Tabellenführer Elversberg kam in Aue nur zu einem Remis. Mannheim siegte gegen Dresden.

Remis für Elversberg, Niederlage für 1860: Aufstand im Keller

Was für eine Überraschung am 14. Spieltag. Am Samstag stolperten sowohl Spitzenreiter SV Elversberg als auch der Zweite 1860 München bei Kellerkindern. Aufsteiger Elversberg rettete bei Erzgebirge Aue mit dem 1:1 immerhin noch einen Punkt - allerdings glücklich. Denn die Sachsen waren das bestimmende Team mit der Mehrzahl an Chancen. Doch die SVE ging nach einer Ecke durch Schnellbacher in Führung (59.). Die Antwort Aues ließ nicht lange auf sich warten, Besong brachte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (61.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Die Gunst der Stunde konnte Verfolger 1860 München aber nicht nutzen - im Gegenteil. Die Löwen rutschten mit 0:1 bei Schlusslicht SpVgg Bayreuth böse aus. Der Aufsteiger agierte mutig, von den Münchnern war in Hälfte eins fast nichts zu sehen. Kurz vor der Pause belohnte George sein Team für den beherzten Auftritt (41.). Nach dem Seitenwechsel wurde der TSV 1860 aktiver, brachte den Ball aber nicht mehr im Tor unter und stand am Ende mit leeren Händen da. So endete das Comeback von Torjäger Bär nach langer Verletzungspause mit einer bitteren Niederlage, Bayreuth übergab die Rote Laterne dank des Dreiers an Aue.

Mannheim überholt Dresden

Wieder in die Erfolgsspur kehrte Waldhof Mannheim zurück. Der SVW gewann das Verfolgerduell gegen Dynamo Dresden mit 2:1, feierte nach zuletzt zwei Heimniederlagen wieder einen Dreier vor heimischem Publikum und überholte die Sachsen in der Tabelle. Dabei waren die Schwarz-Gelben vor der Pause aktiver, doch nach einem Tor von Winkler (6.) und einem Eigentor von Kammerknecht (32.) ging es mit einer 2:0-Führung Waldhofs in die Kabinen. Packend ging es nach dem Seitenwechsel weiter, für die SGD reichte es aber nur noch zum Anschlusstort durch Schäffler (87.).

Dortmunds Erfolgsserie geht weiter - Saarbrücken unter Ziehl weiter ungeschlagen

Keinen Sieger gab es bei den Partien zwischen Rot-Weiss Essen gegen den FSV Zwickau und dem 1. FC Saarbrücken gegen den SV Meppen. In Essen gingen die Zwickauer durch Könnecke bereits früh in Führung (4.). In der 26. Minute erzielte Götze den Ausgleich - alle Proteste der Schwäne wegen einer vermeintlichen Behinderung von Keeper Engelhardt nutzten nichts. Intensiv ging es nach dem Seitenwechsel weiter, doch Tore fielen keine mehr. Gänzlich ohne das Salz in der Suppe endete das Spiel Saarbrücken gegen Meppen mit einem torlosen Remis. Allerdings stand zweimal das Aluminium einem Treffer im Weg. Der FCS bleibt unter Manager und Interimscoach Rüdiger Ziehl damit weiter unbesiegt.

Weiter auf der Erfolgsspur befindet sich Borussia Dortmund II. Die "kleinen" Borussen gewannen gegen den SC Verl mit 1:0 und bauten ihre Serie auf sechs ungeschlagene Spiele aus. Verl musste dagegen erstmals seit Anfang September den Platz wieder als Verlierer verlassen. Matchwinner auf Dortmunder Seite war Broschinski Sekunden nach Wiederanpfiff.