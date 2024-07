1860 und die Doppelsechs: Die Lösung heißt Youngster Kloss

1860 München hat die Personalplanungen bis auf eine Planstelle auf der Torhüterposition für die kommende Saison weitgehend abgeschlossen. Auch, weil sich ein Jung-Löwen-Duo in Stellung gebracht hat.

Um auf der Doppelsechs gut aufgestellt zu sein, verfolgte der TSV ursprünglich den Plan, dem neu verpflichteten Thore Jacobsen (vorher SV Elversberg) eine weitere Korsettstange auf der Abräumer-Position zur Seite zu stellen. Doch dieses Vorhaben gehört der Vergangenheit an. "Schuld" daran haben die beiden Talente Moritz Bangerter (19) und Tim Kloss (20). Vor allem Letzterer hat wohl beste Karten, sich den Platz neben dem erfahrenen Jacobsen (183 Drittligaspiele, 30 Zweitligapartien) zu sichern.

Noch vier Tests bis zum Liga-Start

Genügend Zeit, sich zu bewähren und mit seinem Nebenmann abzustimmen, hat Kloss noch. Vier Testspiele stehen für die Münchner bis zum Saisonstart noch auf dem Programm, die nächsten beiden am Wochenende beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr) sowie am Sonntag (16 Uhr) beim SV Schalding-Heining. Bis zum Liga-Auftakt, bei dem die Löwen am Freitagabend (2. August, 19 Uhr) vor heimischer Kulisse den 1. FC Saarbrücken empfangen, kann sich die designierte neue Doppelsechs in der Vorbereitung auch noch bei First Vienna (19. Juli, 18.30 Uhr) sowie bei der Generalprobe beim 1. FC Kaiserslautern (27. Juli, 13.30 Uhr) einspielen.

Dass die Sportliche Leitung volles Vertrauen in Kloss hat, spiegelt sich auch darin wieder, dass der Vertrag des Youngsters in Kürze verlängert werden soll.

Kloss und Saarbrücken, das könnte passen

Ein gutes Omen könnte sein, dass Kloss bei einem seiner bisher vier Drittligaspiele in der vergangenen Saison gegen Saarbrücken eine Parade-Leistung gezeigt hat. Beim 1:1 gegen die Saarländer war der mit Wiederanpfiff eingewechselte Defensiv-Allrounder der beste Spieler (kicker-Note 1,5) und erzielte darüber hinaus auch den Ausgleich.