1860 trifft das Tor nicht mehr: "Jetzt wird es Abstiegskampf"

In Bielefeld blieb 1860 München erneut torlos und fuhr mit leeren Händen nach Hause. Zum Abschluss des Jahres kommt es nun zum Kellerduell mit Waldhof Mannheim. Interimstrainer Frank Schmöller blickt auf die anstehende Aufgabe und spricht auch über mögliche Winter-Verstärkungen für die harmlose Offensive.

Zum dritten Mal in Folge blieb 1860 München am Sonntag gegen Arminia Bielefeld ohne eigenes Tor und ohne Punkte (0:2). Nach seinem Debüt gab sich Interimstrainer Frank Schmöller fast ein wenig verzweifelt. "Ich habe aktuell keine Ahnung, wie wir das mit dem Toreschießen verbessern können", erklärte er gegenüber "MagentaSport" und gestand: "Das ist alles gerade ein bisschen schwer für mich."

Einen Tag später blickte Schmöller etwas gefasster auf das Spiel auf der Alm zurück. "Das Spielglück fehlt total auf unserer Seite. Das ist kein Alibi und keine Ausrede, das sieht wohl jeder", betonte der Trainer. Dabei führte er beispielhaft die vergebene Großchance von Manfred Starke zum 1:1 oder auch das Alu-Pech an. "Bei Bielefeld fällt der Ball vom Innenpfosten hinter die Linie, bei uns klatscht er an den Innenpfosten und geht mit 120 wieder raus. Das sind so die kleinen Unterschiede, die es gerade ausmachen."

"Stelle mir schon die Frage, warum wir nicht so griffig waren"

Dennoch sei klar, dass die Gegentore "zu billig" gefallen seien. Der 57-Jährige betonte, dass es darauf ankomme, einen konzentrierten Auftritt über 90 Minuten zu zeigen. "Da stelle ich mir schon die Frage, warum wir in der ein oder anderen Situation in Halbzeit eins nicht so griffig waren, wie wir es in der zweiten Halbzeit waren. Das ist sicherlich eine Frage, die ich heute auch nochmal der Mannschaft stellen werde."

Doch auf die "griffigere" zweite Halbzeit müsse man nun aufbauen, schließlich bleibt keine Zeit, weiteres Selbstvertrauen zu tanken. "Wir haben nur zwei Tage, das muss jetzt rein aus dem Kopf kommen. Auf dem Trainingsplatz geht es heute um Regeneration und darum, die Mannschaft vielleicht mental aufzubauen. Aber auf dem Platz werden wir uns in zwei Tagen nichts mehr erarbeiten können."

Mannheim? "Da müssen wir fast etwas holen"

Das Hauptproblem ist jedenfalls schnell gefunden. "Toreschießen ist nun einmal das A und O", stellte Schmöller klar. Dennoch wolle er die Flaute nicht nur auf Stürmer Fynn Lakenmacher abwälzen, der aktuell keine glückliche Figur macht. "Fußball wird zu 80 Prozent im Kopf entschieden. Da fehlt einfach dieses Selbstvertrauen, diese Überzeugung, zu sagen: 'Komm, ich haue ihn rein oder ich spiele den letzten Pass in Ruhe.'"

Zum Jahresabschluss geht es am Mittwoch (19 Uhr) ausgerechnet gegen Waldhof Mannheim, denen am Samstag nach zehn sieglosen Ligaspielen am Stück ein kleiner Befreiungsschlag gelang (3:0 gegen Aue) und die bei einem absolvierten Spiel mehr nur noch drei Punkte hinter den Löwen auf Platz 17 rangieren. "Jetzt wird es Abstiegskampf in Mannheim. Da müssen wir fast etwas holen", stellte der Coach klar und forderte, dass seine Schützlinge "diese Egal-Was-Passiert-Mentalität zeigen und einfach Gas geben".

Dabei drohen dem Coach zahlreiche Ausfälle. Milos Cocic, Tim Rieder (beide angeschlagen), Fabian Greilinger, Leroy Kwadwo (beide krank) und auch Marco Hiller, der jüngst Vater geworden ist, sind neben den Langzeitverletzten Daniel Winkler (Kreuzbandriss) und Joel Zwarts (Entzündung im Adduktorenbereich) fraglich.

Schmöller hält offensive Verstärkung im Winter für sinnvoll

Anschließend können sich die Münchner dann mit möglichen Verstärkungen befassen - besonders für die zuletzt so schwache Offensive. Zwar sei Mittelstürmer Zwarts auf einem guten Weg in seiner Reha, doch Schmöller erklärte: "Tore entscheiden nun einmal Spiele und im Moment tun wir uns wahnsinnig schwer damit, Tore zu erzielen. Ich glaube, es macht Sinn, sich auf der Position noch einmal umzuschauen."

Ob der Mann, der eigentlich die Zweitvertretung trainiert, im Transferfenster noch mitentscheidet, ist offen. Schließlich sollte Schmöller nur als Übergangslösung auf Jacobacci folgen. Doch die Suche nach einem Nachfolger für Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer steht der Trainersuche noch im Weg.

Als Kandidaten hat Pfeifer Christian Werner vorgeschlagen, der ehemalige Scout von Waldhof Mannheim wurde jedoch weiterhin nicht vom Verein bestätigt. "Im Sommer haben wir eine Empfehlung für den Posten eines Sportdirektors an die Gremien gegeben, da ist die Lage unverändert. Christian Werner bleibt meine persönliche Empfehlung. Erst danach können wir über den Trainer reden", erklärte Pfeifer zuletzt bei "MagentaSport". Sollte das nicht rechtzeitig gelingen, droht 1860 eine Strafe, ähnlich wie sie Unterhaching bereits für Trainer Marc Unterberger zahlt. Auch Schmöller besitzt nicht die nötige Trainerlizenz für die 3. Liga.