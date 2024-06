1860 trennt sich von Duo: Rieder und Sulejmani gehen

Gleich zwei Abgänge hat der TSV 1860 München zu vermelden. Wie die Löwen mitteilten, verlassen Tim Rieder und Valmir Sulejmani die Sechziger.

Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, wurde der auslaufende Vertrag von Tim Rieder nicht verlängert. Damit verlässt der 30-Jährige die Löwen, für die er seit Sommer 2022 aktiv war. In der abgelaufenen Saison zählte der Mittelfeldspieler zum Stammpersonal, lief in 31 Drittligaspielen für 1860 auf, bereitete dabei den 1:0-Siegtreffer in Verl vor und brachte es insgesamt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,47.

"Diese Entscheidung, den Vertrag mit Tim nicht zu verlängern, war eine der härtesten, die wir im Team zu treffen hatten. Denn neben einer sportlichen Entscheidung gilt es auch immer den Menschen hinter dem Sportler zu sehen", wird Christian Werner (Geschäftsführer Sport) in einer Klubmitteilung zitiert. "Wir danken Tim recht herzlich für seinen Einsatz beim TSV 1860 München und wünschen ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute."

Vertrag mit Sulejmani aufgelöst

Weitaus knapper fiel da schon die Mitteilung im Fall von Valmir Sulejmani aus. Da heißt es kurz und bündig, dass man "sich auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt" habe und der 185 cm große Angreifer von daher am Trainingsauftakt der Löwen nicht mehr teilnehmen werde.

Der 28-Jährige kam im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zu den Münchner Löwen, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen. Unter dem Strich stand der Stürmer nur in 13 Ligaspielen für die Sechziger auf dem Platz, achtmal wurde er aus- und fünfmal eingewechselt. Ein Tor glückte ihm dabei ebenso wenig wie eine Vorlage, sein kicker-Notenschnitt beträgt 4,07.