1860 trennt sich von Bonga - Halle schnappt zu

1860 München und Tarsis Bonga gehen nach nur einem halben Jahr wieder getrennte Wege. Keine 24 Stunden später hat sich im Halleschen FC ein direkter Konkurrent der Löwen die Dienste des Flügelspielers gesichert.

Als Bonga im Sommer, kurz nachdem sein Vertrag bei Eintracht Braunschweig ausgelaufen war, in München unterschrieb, erklärte er, er wolle dazu beitragen, "dass unsere Fans viele schöne Momente erleben können". Ein halbes Jahr später ist dieses Vorhaben jedoch klar gescheitert. Weder konnten die Löwen für viele schöne Momente sorgen, noch trug Bonga Nennenswertes zum sportlichen Abschneiden bei.

Die Löwen überwintern in der 3. Liga auf Rang 15 und werden die Rückrunde ohne Bonga angehen, wie der Verein am Freitagabend verkündete. Der ursprünglich bis zum Sommer gültige Vertrag mit dem 26-Jährigen wurde einvernehmlich aufgelöst. In der Liga kommt der 1,97 Meter große Flügelspieler in seiner Löwen-Laufbahn somit auf sieben Kurzeinsätze über insgesamt 37 Minuten und keine Torbeteiligung.

Einzig im Bayernpokal durfte sich Bonga regelmäßig beweisen, stand in allen vier Partien in der Startelf und konnte beim 8:0 über Bezirksligist DJK Hain einen Viererpack schnüren. Beim Viertelfinal-Aus gegen den FC Pipinsried aus der Bayernliga (0:1) hatte jedoch auch er nichts entgegenzusetzen.

Dennoch hinterließ der ältere Bruder des Basketball-Weltmeisters Isaac Bonga einen guten Eindruck an der Grünwalder Straße, wie Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer betont: "Tarsis hat sich in jeder Sekunde, die er beim TSV 1860 München verbracht hat, vorbildlich verhalten. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste." Bonga selbst habe im letzten halben Jahr "einen tollen Verein und wunderbare Löwen-Fans kennengelernt", denen er ebenfalls "nur das Beste" wünsche.

Direkter Konkurrent schlägt zu

Bereits am Samstagvormittag fand Bonga nun seinen neuen Arbeitgeber. Der Hallesche FC, als Tabellen-17. direkter Konkurrent vom TSV 1860, schnappt zu und sichert sich die Dienste des Flügelspielers. Wie der Drittligist auf seiner Website schrieb, "gewinnt der Hallesche Fußballclub einen offensiven Flügelspieler, der sowohl durch seine Präsenz auf dem Platz als auch durch seine Vielseitigkeit überzeugt". Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machten die Saalestädter keine Angaben.