1860-Trainer Köllner: "Am Ende ist alles Teamwork"

Im Aufstiegsrennen der 3. Liga empfängt 1860 München den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück. Auch ohne den gesperrten Cheftrainer Michael Köllner soll es keinen Einbruch in der eingespielten Mannschaft geben.

Wenn Osnabrück und die Sechziger am Samstag den Platz betreten, dann treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit breiter Brust aufspielen können. In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Michael Köllner von einem starken Gegner: "Man sieht schon, dass sie in vielen Dingen richtig gut unterwegs sind." Doch der Trainer spricht auch von der eigenen starken Bilanz, die das Duell so spannend gestalten wird. "Seit 14 Spielen haben wir fast einen 2,2-Punkteschnitt. Mit der Phase, die wir aktuell haben, können wir auf jeden Fall Osnabrück schlagen."

Der 52-Jährige nennt zwei wichtige Faktoren, damit 1860 den vierten Tabellenplatz verteidigen kann. Zum einen erwartet er ein "frenetisches Stadion" und zum anderen, dass es die Mannschaft schafft, im Heimspiel den nötigen Druck zu entwickeln, der die Stärken des Gegners einschränkt. "Wenn wir es schaffen, dass wir Höchstleistung in unserem Tollhaus Grünwalder Stadion schaffen, dann haben wir die Chance, Osnabrück zu schlagen", fasst Köllner zusammen.

"Da werde ich mich anständig im Stadion hinsetzen"

Co-Trainer Günter Brandl wird statt Köllner am Samstag an der Seitenlinie stehen und der Sportliche Leiter Günter Gorenzel übernimmt die Kommunikation mit den Medien. Der Cheftrainer wird sich "anständig im Stadion hinsetzen". Dreißig Minuten vor und nach dem Spiel darf sich der Coach nicht im Kabinentrakt aufhalten. Er appelliert an seinen gesamten Trainerstab, die Mannschaft ausreichend zu unterstützen: "Am Ende ist alles Teamwork." Köllner ist sich aber sicher, dass seine Sperre keinen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft haben wird.

Auf eine Rangelei im Training reagiert Köllner entspannt. "Wir stecken schon in der entscheidenden Saisonphase, das merkt man den Spielern an. Es gibt viel zu gewinnen und deswegen freuen wir uns, dass wir eine gute Stimmung und ein sehr leistungsförderndes Klima im Training haben und dazu gehört natürlich Reibung", kommentiert der Cheftrainer den Vorfall. Auch dass die leicht angeschlagenen Spieler Leandro Morgalla und Yannick Deichmann einsatzbereit sein sollen, wird der Mannschaft am Samstag helfen.