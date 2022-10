1860-Talent Morgalla im Interview: "Das klingt ja so, als hätte ich schon alles erreicht"

Leandro Morgalla (18) ist der Shootingstar bei 1860 München. Im Interview spricht er über Schlagzeilen, seine Ausbildung - und Sergio Ramos.

Wie hört sich "Herr Morgalla" für Sie an, Herr Morgalla?

Irgendwie komisch. Ich bin seit der U 11 bei Sechzig, sieze jedes Jahr den Trainer. Und wenn dann plötzlich Fans kommen und "Herr Morgalla" sagen... Das ist ein komisches Gefühl, daran muss ich mich noch gewöhnen.

Sie sind gerade erst 18 geworden, aber schon unumstrittener Stammspieler beim TSV 1860 München. Wie erwachsen fühlt sich das an?

Man nimmt das Umfeld hier ja schon wahr. Und nur, weil ich der Jüngste in der Mannschaft bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts sagen darf. Ich fühle mich selbst ein bisschen reifer als 18.

In München ist die Rede vom "Löwen-Juwel", Sportchef Günther Gorenzel sagte zuletzt selbst, Sie würden "in der Fußballszene als großes Talent bewertet" werden. Wie nimmt ein Teenager so einen Hype wahr?

Ich freue mich zwar, wenn ich so etwas lese, aber ich blende das eigentlich komplett aus.

Ich bin nicht der größte Fan davon, dass man einen Spieler so hyped. Leandro Morgalla

Das geht?

Ich bin nicht der größte Fan davon, dass man einen Spieler so hyped, muss ich ehrlich gestehen. Man kann die Schlagzeilen nicht vermeiden, aber ich selbst mache sie ja nicht. Ich sage ja nicht: schreib das und das über mich. Ich glaube, dass es in meinem Alter ganz wichtig ist, dass man klar in der Birne bleibt und sich nicht ablenken lässt. Momentan läuft es gut für mich, und ich kann mich nicht beschweren. Aber das klingt ja manchmal so, als hätte ich schon alles erreicht… Das kann auch schnell schiefgehen. Deshalb blende ich das alles aus.

Und wenn geschrieben wird, "Bundesligaverein XY an Löwen-Talent Morgalla interessiert". Das lässt einen doch nicht kalt.

Natürlich nicht. Aber für mich steht die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Ich bin erst seit dieser Saison fest bei den Profis. Es wäre ja gelogen, wenn man sich nicht freut, dass irgendein Bundesligist bei einem anklopft, aber für mich war von Anfang an klar, dass ich hierbleibe. Was in der Zukunft passiert, sehen wir dann.

Wissen Sie eigentlich, wer aktuell den besten kicker-Notendurchschnitt aller Drittliga-Spieler hat?

Jetzt ist es Jesse, oder?

Genau, Jesper Verlaat, Ihr Verteidiger in der Innenverteidigung, ist hauchzart besser. Gibt das Ärger in der Kabine?

Nein! (lacht) Jesse und ich nehmen das mit Humor. Es gibt da kein Battle, wer besser ist. Wir schauen, dass wir unser Spiel auf den Platz kriegen. Alles andere ist Randsache. Aber man freut sich schon, wenn man da unter den Besten ist.

Also verfolgen Sie die Noten?

Ich schaue da schon nach den Spielen immer drauf.

Morgalla fühlt sich "brutal wohl" neben Verlaat

Verlaat kam erst im Sommer zu 1860, Sie wurden jetzt Stammspieler. Warum wirkt das Zusammenspiel schon so vertraut?

Wir ergänzen uns gut. Jesse ist ein robuster Spieler, kopfballstark, bringt Übersicht mit. Ich kann das gut ergänzen mit meinem Tempo, meiner Aggressivität und meinem Willen. Das, was er ein bisschen weniger hat, habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr und andersrum. Und Jesse ist einfach so ein netter Mensch, der sich, obwohl er schon so viele Zweitliga- und Drittliga-Spiele hat, immer kümmert. Der nimmt jeden super auf, auch wenn er selbst neu war im Sommer. Ich glaube, da gibt es auch andere Spieler, die eher ein bisschen Abstand halten zu jüngeren Spielern. Aber Jesse hat sofort Führung übernommen, da macht es keinen Unterschied, ob der eine 35 und der andere 15 ist. Ich fühle mich brutal wohl, wenn ich weiß, dass mich mein Partner respektiert und mich aufmuntert, wenn ich mal einen Fehler mache. Der mir dann Tipps gibt. Da kann ich befreiter aufspielen. Das ist der Schlüssel in unserem Zusammenspiel.

Ist er mit seiner Erfahrung der Abwehrchef oder wie verläuft die Kombination aus der Abwehr heraus?

Ich denke schon, dass er der Boss ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich eigentlich genauso viel rede wie er. Diese Kombination ist bis jetzt top.

Nach dem perfekten Start in die Saison haben Sie ihren Vertrag bei den Löwen "langfristig" verlängert. War es eine einfache Entscheidung?

Für mich war es eine einfache Entscheidung. Ich wusste, was ich will, und die Verantwortlichen bei 1860 haben sich sehr um mich bemüht. Für mich gibt es in der aktuellen Situation nur einen Weg. Und der ist hier.

Nebenbei werden Sie auf der Geschäftsstelle zum Bürokaufmann ausgebildet. Wie darf man sich Ihren Alltag vorstellen?

Am Montag habe ich den ganzen Tag Berufsschule. Dann kommt es immer auf die Trainingszeiten an. Wenn wir zweimal am Tag trainieren, habe ich frei, da kann ich mich auf den Fußball konzentrieren. Ansonsten gehe ich vormittags trainieren, Mittagessen, und dann geht’s hoch ins Büro. Ab und zu darf ich auch mal eher Feierabend machen. (schmunzelt)

Leandro Morgalla im Interview mit kicker-Reporter Mario Krischel. kicker

Gibt es böse Blicke, wenn Sie nach einer Niederlage am Dienstag wieder im Büro auftauchen?

Bis jetzt war das ja eher selten der Fall. Aber wir kommen schon gut klar da oben.

Ihr Trainer Michael Köllner sagte mal mit einem Schmunzeln: "Wenn er seinem Trainer lange genug zuhört, dann kann er in seiner Karriere weit kommen." Was sagen Sie?

Da gebe ich ihm recht. Es ist schon wichtig, vor allem als junger Spieler, dass du genau hinhörst. Du kannst nicht alles richtig machen. Der Trainer hat die meiste Erfahrung im Profi-Bereich, deshalb sollte ich das aufnehmen, was er mir sagt. Weiß ich es besser mit meinen 18 Jahren? Sicher nicht. Du kommst nur weiter, wenn du anderen zuhörst. Besonders dem Trainer.

Von Giesing aus weit gekommen sind unter anderem die Bender-Zwillinge, Kevin Volland oder Julian Weigl. Sind das Vorbilder, an denen Sie sich orientieren?

Auf jeden Fall. Man weiß, was die für Karrieren hingelegt haben. Und wenn man dann bedenkt, dass sie auf den gleichen Plätzen hier trainiert haben… Das ist schon ein Ansporn für mich, dass ich es auch mal so weit schaffe.

Haben Sie ein spezielles Vorbild?

Sergio Ramos! Diese aggressive Spielweise ist schon vorbildlich. Mit den Tattoos würde ich mich zwar zurückhalten, bei ihm schaut's gut aus. Aber sein Stil gefällt mir schon.

Die Teamchemie stimmt in diesem Jahr, jeder respektiert den anderen. Leandro Morgalla

Muss 1860 München in dieser Saison in die 2. Bundesliga aufsteigen?

"Müssen" ist ein strenges Wort. Jeder weiß, um was es dieses Jahr geht. Man bekommt ja auch mit, was von außen geredet wird. Aber am Ende liegt unser Fokus auf dem Platz. Gas geben, gewinnen und Punkte sammeln.

Anders gefragt: Warum kann 1860 in dieser Saison aufsteigen?

Dieses Jahr ist einiges drin. Die Neuzugänge haben frischen Wind gebracht, jede Position ist doppelt besetzt. Das haben wir beim aktuellen Verletzungspech auch gebraucht. Die Teamchemie stimmt in diesem Jahr, jeder respektiert den anderen.

War das in der letzten Saison anders? Sie haben ja zumindest die Endphase noch miterlebt.

Mit neun Neuzugängen hat sich natürlich einiges verändert. Das ist selbstredend, würde ich sagen.