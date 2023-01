1860-Stellungnahme: Seitenhieb an Ismaik, Ansage für Trainer und Team

Die sportliche Krise und ein Tweet von Hasan Ismaik veranlassten 1860 München am Dienstag zu einer Stellungnahme. Während der Investor einen Seitenhieb abbekam, wurde die Geschäftsführung in Richtung Team und Trainer Michael Köllner deutlich.

"Wir sind uns einig: Wir halten zusammen!", schrieb Münchens umstrittener Investor Ismaik nach der Krisensitzung am Sonntagabend auf Twitter und stellte sich damit schützend vor den Cheftrainer. Der TSV 1860 plant seinen Traum vom Aufstieg also weiter mit Michael Köllner - oder doch nicht?

Ganz so einig scheinen sich die Verantwortlichen innerhalb des Vereins hinter den Kulissen nicht zu sein. Vor allem darüber, wer hier was zu sagen hat. Eine Stellungnahme am Dienstag lässt aufhorchen, darin heißt es gleich zu Beginn: "Einleitend ist festzuhalten, dass alleine die Geschäftsführung des TSV 1860 München, insbesondere die fachliche Einschätzung des Geschäftsführers Sport, über die Strukturen der Profi-Mannschaft und die Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet." Und eben nicht Geldgeber Ismaik.

Gorenzel: "Jetzt zählen nur noch Leistung und Ergebnisse"

Gleichwohl kommt die Geschäftsführung nach "ausgiebiger, kritischer und selbstkritischer Analyse" zum gleichen Schluss: Coach Köllner wird am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Zwickau an der Seitenlinie stehen. Von den Spielen danach ist also erstmal keine Rede.

Die Ansage vom Verein ist unmissverständlich. "Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation", wird Geschäftsführer Günther Gorenzel zitiert. "Jedem ist bewusst, dass genug gesprochen wurde, jetzt zählen nur noch die Leistung und die Ergebnisse auf dem Spielfeld. Mit diesem Bewusstsein und dem Abruf der maximalen Leistung können wir die vor der Saison ausgegebenen Ziele nach wie vor erreichen."

Allerdings ist nach einem Punkt aus den letzten fünf Spielen und Platz sechs in der Tabelle der einstige Aufstiegsplatz erstmal verspielt. Die Trainerfrage dürfte also neu diskutiert werden, wenn gegen die abstiegsbedrohten Sachsen wieder kein Sieg gelingt.