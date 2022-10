1860 siegt im Verfolgerduell - SVE marschiert - Rückschläge für Dresden und Mannheim

Elversberg bleibt in der Erfolgsspur, 1860 München sitzt nach dem Sieg im Verfolgerduell gegen Wiesbaden aber weiter im Nacken. Rückschläge gab es für Dresden und Mannheim.

Die SV Elversberg untermauerte mit dem dritten Sieg in Folge Platz eins. Der Spitzenreiter ging einmal mehr früh in Führung, Rochelts 1:0 baute Schnellbacher gegen Osnabrück, nachdem er zuvor zwei gute Chancen liegengelassen hatte, noch vor der Pause aus. Der VfL verkürzte zwar durch Engelhardt, doch die SVE legte noch zwei Tore nach - 4:1. Osnabrück beendete in Unterzahl (Gelb-Rot Köhler) und ohne Trainer (Rot Tobias Schweinsteiger) das Spiel.

1860 sitzt Elversberg weiter im Nacken

Im Verfolgerduell hatte am Ende 1860 die Nase vorne, Wiesbaden ging nach drei Siegen in Folge leer aus. Die Löwen, die im ersten Durchgang noch am Pfosten scheiterten, trafen in der 54. Minute durch Deichmann. Nach einem Doppelschlag durch Skenderovic und Rieder war der Sieg eingetütet, das 1:3 nur Ergebniskosmetik.

Dresdens Serie reißt

Sieben Spiele blieb Dresden ungeschlagen (4/3/0), die Aufholjagd von Dynamo Richtung Aufstiegsränge stockte nun aber mit einem 1:2 gegen Saarbrücken. Der FCS siegte auch im zweiten Spiel unter Interimstrainer Rüdiger Ziehl und zieht in der Tabelle an Dynamo vorbei. Für Top-Torjäger Jacob (Kreuzbandriss) sprangen Günther-Schmidt per Elfmeter und Steinkötter in die Bresche, Dresden hatte zwischenzeitlich durch Arslan per Elfmeter-Nachschuss ausgeglichen.

Mannheim verliert Heimnimbus

Mannheim peilte gegen Essen den siebten Dreier im siebten Heimspiel an, doch daraus wurde nichts. Ein früher Berlinski-Doppelschlag brachte Waldhof ins Hintertreffen, vor allem der Führungstreffer - Torwart Behrens lag angeschlagen am Boden, Berlinski schob dennoch ein - sorgte für Zündstoff. Ein Mannheimer Konter saß dank Martinovic (32.), für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Waldhof verliert den Heimnimbus und den Anschluss nach ganz oben, Essen arbeitet sich ins Tabellenmittelfeld hoch.

Meppens Talfahrt hält an - Duisburg, Dortmund und Köln punktgleich

Dortmund siegt 2:0 in Meppen und hat sich mit nun acht Punkten aus den letzten vier Spielen von den unteren Rängen abgesetzt - im Gegensatz zu den Emsländern, die mit der vierten Niederlage in Folge im unteren Tabellendrittel feststecken. Der BVB II ist nun punktgleich mit Duisburg und Viktoria Köln (alle 15 Zähler), die sich 1:1 trennten.