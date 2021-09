1860-Präsident Reisinger: "Köllner steht nicht zur Diskussion"

Nur ein Sieg aus den letzten acht Punktspielen - dennoch genießt Trainer Michael Köllner beim TSV 1860 München das Vertrauen. Präsident Robert Reisinger verteidigt seinen Coach und Stürmer Sascha Mölders.

Auch beim SC Verl (1:1) blieb der ersehnte Befreiungsschlag der Münchner Löwen am vergangenen Samstag trotz langer 1:0-Führung aus. Dennoch bewahrt man in München vorerst die Ruhe. "Wir sind als Präsidium in engem Kontakt mit der sportlichen Leitung und sehen, mit welcher Akribie und Hingabe hier gearbeitet wird. Der Kader wurde um die gewünschten Spieler verstärkt, unser Trainer ist extrem kritisch und geht die Themen konsequent an. Deshalb in aller Deutlichkeit: Michael Köllner steht nicht zur Diskussion!", betonte Reisinger im Gespräch mit dem "Münchner Merkur": "Wir werden unseren Plan nach einem Viertel der Saison nicht umschmeißen - dafür gibt es andere Clubs in dieser Liga."

Sascha Mölders hat in der letzten Saison praktisch alles getroffen, was zu treffen war. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Sascha seine Kritiker bald Lügen strafen wird. Robert Reisinger

Der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison steht mir nur zwei Siegen aus zehn Spielen aktuell auf Platz 13. Allen voran das Offensivspiel bereitet Sorgen, erst neun Tore stehen zu Buche. Die Krise hat längst auch Sascha Mölders erfasst, der am vergangenen Wochenende erstmals seit Juni 2020 nicht in der Startelf stand. "Er hat in der letzten Saison praktisch alles getroffen, was zu treffen war. Jetzt hat er, wie die meisten anderen Stürmer, auch mal eine weniger erfolgreiche Phase. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Sascha seine Kritiker bald Lügen strafen wird", stärkte Reisinger auch dem 36-Jährigen Routinier den Rücken, der bei zwei Saisontoren steht.



Zwei Heimspiele stehen für die Löwen jetzt auf dem Programm, zunächst gegen Viktoria Berlin, danach gegen Waldhof Mannheim. An die Trendwende glaubt Reisinger fest. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir unser Ziel, also besser als Platz vier, noch erreichen können und werden. Nach dem zehnten Spieltag ist noch keiner auf- oder abgestiegen. Die Abstände in der Tabelle sind noch nicht so, dass ich verzweifeln würde."