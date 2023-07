1860 München verpflichtet flexibel einsetzbaren Kurt

Nach seinem Vertragsende bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hat Kaan Kurt seinen neuen Verein gefunden. Der 21-jährige Deutsch-Türke wechselt zum TSV 1860 München.

In 23 Regionalligapartien kam Kaan Kurt in der abgelaufenen Spielzeit für Borussia Mönchengladbach II zum Einsatz (ein Tor, zwei Assists). Der Rechtsverteidiger, der auch auf der linken defensiven Außenbahn sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, verlässt die Fohlen nach neun Jahren und schließt sich dem Drittligisten aus München an.

Kurt bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit

Im August 2020 hatte der heute 21-Jährige einen Profivertrag bei den Fohlen unterschrieben, ein Pflichtspiel absolvierte Kurt für den Bundesligisten jedoch nie. Zum Ende seines Vertrags am Niederrhein stellt sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler nun in der 3. Liga einer neuen Aufgabe. "Ich bin sehr glücklich darüber hier zu sein und freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV 1860 München", wird Kurt auf der Vereinswebsite zitiert. Der Verein habe ihn durch sein "Konzept überzeugt", dazu freue er sich, bald "vor den großartigen Fans im Stadion aufzulaufen."

Vor seiner Zeit in Gladbach lief der in Moers geborene Defensivspieler auch für die Nachwuchsabteilungen vom FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg auf. Mit der Erfahrung von 95 Auftritten in der Regionalliga soll Kurt fortan die Löwen-Defensive verstärken und unter anderem die Nachfolge von Christopher Lannert antreten, der den TSV in Richtung Bielefeld verließ. Mit Kurt haben die Münchner nun ihren sechsten Neuzugang in diesem Sommer verpflichtet - 17 Spieler aus der Vorsaison haben den Verein derweil bis dato verlassen.