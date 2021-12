1860 München und Mölders einigen sich auf sofortige Vertragsauflösung

Es sei "die beste Lösung": Der TSV 1860 München und Sascha Mölders haben sich auf eine sofortige Aufhebung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages geeinigt.

Das Kapitel Sascha Mölders bei den Löwen ist nach einem turbulenten Ende geschlossen worden. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, sei es "nach konstruktiven Gesprächen" gelungen, "alle Missverständnisse auszuräumen". Und "am Ende waren sich beide Parteien einig, dass die beste Lösung eine Vertragsauflösung ist."

"Ich habe seit 2016 bei den Löwen viel erlebt. Den Abstieg bis in die Regionalliga und genauso den sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte", wird Mölders zitiert. Zum Schluss dankte der 36-Jährige allen Fans, "die immer zu mir gehalten haben".

1860 München erlebte zuletzt eine sportliche Talfahrt. Mölders war in der Krise mitgeteilt worden, dass er "bis auf Weiteres nicht im Kader stehen" werde. Der Kapitän zeigte sich "schockiert". Via Instagram teilte er seinen Followern mit, dass ihm auf dem Trainingsgelände mitgeteilt worden war, "dass ich nicht mehr zum Training erscheinen, beziehungsweise individuell trainieren soll. Weil es der Trainer so wünscht."

Kurz darauf meldete sich Geschäftsführer Günther Gorenzel zu Wort, sagte, Mölders habe die Situation "falsch interpretiert", es habe nie eine Suspendierung gegeben. Das Verhältnis war da schon nachhaltig gestört, mit einer Joker-Rolle konnte sich Mölders nicht anfreunden.