1860 München: Kein Raum für Zweifel

15 der 20 Drittligatrainer nennen 1860 München als einen der Aufstiegsfavoriten. Einer davon ist Löwen-Coach Michael Köllner. Es heißt: alles oder nichts.

Michael Köllner will mit dem TSV 1860 München endlich in die 2. Liga zurück. Getty Images for DFB

Vor den Fans, auf einer Bühne stehend, packte Trainer Michael Köllner die große Euphorie-Rede aus. Emotional sprach er im Beisein des Teams zur Löwengemeinde. "Nach zwei vierten Plätzen sind der Wunsch und die Sehnsucht von euch riesig, dass wir in die 2. Liga aufsteigen. Und wir werden alles dafür tun, alles, dass wir nächstes Jahr in der 2. Liga spielen können", sagte der Sechzig-Coach: "Das Wichtigste für die nächste Saison ist, dass wir alle zusammenhalten. Wenn uns das gelingt, haben wir eine gute Chance, hochzugehen."

Köllner wurde noch deutlicher, noch lauter, es hatte schon beinahe etwas positiv Martialisches, als er die Dezibelanzahl nochmals hochschraubte und Folgendes ankündigte: "Ich weiß, dass ihr uns jede Woche brutal unterstützen werdet. Also was soll da schiefgehen? Am Ende kann es da nur eins geben", prophezeit er: "Wir werden eine super Saison spielen mit euch im Rücken, und wir werden im Mai wieder hier stehen und etwas ganz Großes feiern."

So klipp und klar hatte beim TSV 1860 das Ziel "Aufstieg" noch niemand formuliert. Die Verantwortlichen hielten sich in den vergangenen Wochen zurück. Jetzt aber spricht Köllner das aus, was ohnehin jeder wusste - spätestens nach all den Neuzugängen in dieser Transferperiode.

Neun Neue hat Geschäftsführer Günther Gorenzel, auch zum Staunen der Liga-Konkurrenten, schon präsentiert. Martin Kobylanski (28) von Eintracht Braunschweig, Albion Vrenezi (28) und Tim Rieder (28) von Türkgücü München, Jesper Verlaat (26) und Joseph Boyamba (25) von Waldhof Mannheim, Christopher Lannert (24) vom SC Verl, Meris Skenderovic (24) von Schweinfurt 05, Julius Schmid (21) vom VfB Lübeck sowie Fynn Lakenmacher (22) vom TSV Havelse. Also einen Torhüter, zwei Verteidiger, drei Spieler fürs Mittelfeld, einen für den Flügel und zwei Stürmer.

"Wir haben alle unsere Wunschspieler bekommen und unsere Aufgaben früh erledigt", sagt Köllner im Gespräch mit dem kicker: "Wir haben uns schon im Laufe der letzten Saison permanent Gedanken gemacht, wie wir uns auf die nächste Stufe bringen können." Und das sei jetzt geschehen. Weil sich die Klubführung zusammen mit dem Coach "bewusst dafür entschieden hat, auslaufende Verträge nicht zu verlängern", erklärt der 52-Jährige, "damit hatten wir größeren Handlungsspielraum in dem bereits bestehenden wirtschaftlichen Rahmen. Ich konnte im Verein meine Wünsche hinterlegen, und schlussendlich waren wir uns im sportlichen Verantwortungsbereich in allen Punkten sehr schnell einig. Es ist eine gelungene Transferperiode".

Mit diesem Kader, so erfuhr der kicker, lässt die Führungsetage aber zugleich kaum mehr Ausreden gelten. Alles andere als ein Platz unter den ersten zwei - beziehungsweise drei mit erfolgreicher Relegation - wäre eine Enttäuschung und würde intern womöglich auch als Verfehlen der Vorgabe bewertet werden. Es ist ein bisschen wie: alles oder nichts. Das wissen Gorenzel und Köllner.

Trotzdem wollen wir nicht nur offensiv, sondern auch defensiv überzeugen. Michael Köllner mit Blick auf die vergangene und die kommende Saison

Mit diesem Druck aber können die beiden Macher von der Grünwalder Straße umgehen. Sie sind sich ihrer Stärke, ihrer Qualitäten bewusst. Und nur mit dieser Selbstsicherheit, ohne überheblich zu sein, kann es funktionieren. Es braucht hohe und klar definierte Ziele, für Zweifel soll es keinen Raum geben. Wenngleich die Konkurrenz groß ist: Köllner nennt als weitere Mitstreiter im Kampf um den Aufstieg die drei Absteiger, zudem Mannheim, Saarbrücken, Osnabrück, Wiesbaden und womöglich Essen als Überraschungsmannschaft.

Um in diesem Kreis zu bestehen, braucht es vor allem eine bessere Abwehrarbeit als in der Vorsaison. 50 Gegentreffer sind zu viele, nur sieben Mannschaften kassierten 2021/22 mehr. Trotzdem, so Köllner, "wäre es fatal, zu sagen, es müsse sich vieles verändern", immerhin seien die Löwen ja "Vierter geworden", und "der Torschützenkönig kam einmal mehr von 1860. Trotzdem wollen wir nicht nur offensiv, sondern auch defensiv überzeugen. Wenn wir das schaffen, plus gute Standards, steigen unsere Chancen."

Der Chefcoach muss es wissen. Ihm ist das Kunststück Aufstieg ja schon mit dem 1. FC Nürnberg gelungen. Da geht es um Details, allen voran um ein gutes Binnenklima, um den Zusammenhalt, um den absoluten Glauben - so abgedroschen es auch klingen mag. Störfaktoren innerhalb des Teams, wie es Sascha Mölders zum Ende seiner Löwenzeit im vergangenen Winter gewesen sein soll, stehen dem großen Ganzen im Weg. Auch deshalb forcierte Köllner den gefühlten Total-Umbruch bei Sechzig.

Bei potenziellen Neuzugängen ist er derjenige, der dem persönlichen Gespräch die meiste Aufmerksamkeit bezüglich einer Einstellung schenkt. Die Persönlichkeit und die Charaktereigenschaften eines Spielers sind für ihn, den auf Gruppenharmonie bedachten Trainer, von enorm großer Bedeutung. Eine in sich funktionierende Kabine ebenfalls. Jetzt muss es nur noch auf dem Feld klappen. Dafür haben die Münchner noch fünf Tage Zeit, ehe sie am Samstag, um 14 Uhr, in Dresden ranmüssen.

Im Stadion an der Grünwalder Straße rollt bald wieder der Ball. imago images/MIS

Der Auftakt könnte gewiss einfacher sein. Immerhin folgt eine Woche später, am 29. Juli, gleich der weiß-blaue Sommerhöhepunkt in der 1. Runde des DFB-Pokals. Gegen Borussia Dortmund. An einem Freitagabend. Unter Flutlicht. Mehr geht fast nicht für diese hochambitionierten Sechziger. Köllner, der ganz nebenbei unheimlich gerne mal Gesellschafter Hasan Ismaik persönlich kennenlernen würde, freut sich sehr drauf und sagt: "Es gibt zwei Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft: Das ist einmal der Verein hier in der Stadt, zwei Straßen weiter; und einmal, gerade nach den neuen Transfers, Borussia Dortmund. Vielleicht gelingt es dem BVB, die Serie des Abomeisters in diesem Jahr zu brechen."

Für ihn bedeute das, dass "wir also auf eine der beiden besten Mannschaften in Deutschland treffen werden, die diesen Wettbewerb unter Trainer Edin Terzic vor zwei Jahren gewonnen hat. Die Favoritenrolle ist also mehr als klar verteilt". Es soll ein Fußballfest werden, ein Abend, den es für den TSV in der jüngeren Vergangenheit nicht so oft gegeben hat. Wohl wissend, dass auch "dieses Spiel wie jedes andere im Fußball bei 0:0 beginnt", sagt Köllner grinsend: "Wir wollen versuchen, die für uns glücklichen Umstände zu provozieren - und dann schauen wir mal."

Um mit Selbstvertrauen in diese Partie zu gehen, sollte am Samstag allerdings der Saisonstart bei Dynamo gelingen. Ohne Sieg aus den ersten beiden - eben genannten - Spielen könnte die im Moment gelebte Euphorie einen leichten Dämpfer abbekommen. Einen Kratzer, den niemand bei den Löwen möchte. Vielmehr haben Gorenzel und Köllner in dieser Saison die große Chance, sich ein Denkmal an der Grünwalder Straße zu basteln. Fernab jeglicher Politik, die den Verein über Jahre zerbröckeln ließ. Mit einer neuen Atmosphäre inklusive eines neuen Dauerkarten-Rekordverkaufs, der sogar gestoppt werden musste.

Die Vorfreude ist also riesig. Jetzt muss nur noch Köllners Prophezeiung fürs Saisonende im nächsten Sommer eintreten, also nichts weniger als der Aufstieg, nach dann sechs Jahren Zweitliga-Absenz. Dann wäre der Cheftrainer, auch wegen seiner jüngsten Rede zum Sechzig-Volk, zweifelsfrei der König der Löwen.