1860 München gibt Cocic an Illertissen ab

Nach dem angekündigten Abschied von Milos Cocic vom TSV 1860 München steht nun auch der neue Verein des 20-jährigen Mittelfeldspielers fest: Cocic wechselt in die Regionalliga Bayern zum FV Illertissen. FVI-Aufsichtsrat Sergio Pereira erklärt in einer Meldung: "Mit Milos konnten wir einen hochtalentierten Spieler mit viel Potenzial und einem feinen linken Fuß verpflichten, der eine sehr gute Ausbildung beim TSV 1860 München genossen hat." Im Löwen-Trikot absolvierte Cocic 10 Drittliga-Spiele, kam aber meistens in der Bayernliga-Reserve zum Einsatz.