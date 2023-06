1860 München bindet Mittelfeldspieler Cocic

Der TSV 1860 München hat den auslaufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Milos Cocic verlängert. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, gaben die Sechzger derweil nicht bekannt. Nach Mansour Ouro-Tagba ist er der nächste talentierte Spieler, der beim TSV 1860 bleibt.

Der 20-jährige Cocic stammt aus der eigenen Jugend der Löwen, kam in der abgelaufenen Saison zum Großteil jedoch im Regionalliga-Team zum Einsatz. In den letzten vier Saisonspielen der 3. Liga durfte er dann weitere Luft bei den Profis schnuppern, nachdem er in der Vorsaison bereits drei Kurzeinsätze feiern durfte. Am letzten Spieltag gegen Zwickau gelang ihm dann sogar sein erster Treffer. Bei 1860 sieht man seine Entwicklung offenbar noch nicht am Ende angelangt.

Nun voller Fokus auf den Fußball

"Der TSV 1860 München hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich meine Karriere als Profisportler vorantreibe, parallel aber auch meine Ausbildung absolviere", wird Cocic gegenüber den Vereinsmedien zitiert. "Nach vielen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum, zuletzt in der U 21 und bei den Profis bin ich dankbar, dass ich diesen Weg weitergehen kann."

Auch Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport bei den Löwen, ist überzeugt davon, dass Cocic in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen kann. "Milos hat in der abgelaufenen Saison gute Leistungen im Training gezeigt und sein Können auch in den Spielen immer wieder aufblitzen lassen. In der kommenden Spielzeit kann er die nächsten Schritte gehen und sich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung vollständig auf seine Arbeit auf dem Spielfeld konzentrieren. Dafür wünsche ich ihm viel Erfolg."

Ouro-Tagba erhält Profivertrag

Die Vertragsverlängerung von Cocic ist das nächste Zeichen an die eigene Jugend. Bereits einen Tag zuvor hatten die Sechzger bekanntgegeben, dass Mansour Ouro-Tagba zur kommenden Saison mit einem Profivertrag ausgestattet wird. Der 18-jährige Angreifer durfte beim 0:2 in Saarbrücken bereits sein Profidebüt feiern. "In der vergangenen Saison durfte ich mittrainieren und sogar in der 3. Liga spielen. Mit der Unterschrift heute ist der Traum für mich noch greifbarer geworden, aber ich weiß natürlich, dass noch viel Arbeit vor mir liegt", blickte Oura-Tagba fokussiert in die Zukunft.