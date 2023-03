1860 mit neuem Trainer für Janßen "die schwierigste Aufgabe der ganzen Saison"

Viktoria Köln ist am 25. Spieltag der 3. Liga zu Gast bei 1860 München. Aufgrund der Veränderungen unter dem neuen Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci will Olaf Janßen "mit allem rechnen".

Nach fast einem Monat hat der TSV 1860 München zu Beginn der Woche einen neuen Trainer vorgestellt. Maurizio Jacobacci leitet fortan die Geschicke an der Grünwalder Straße. Wenn es nach Olaf Janßen ginge, hätten sich die Löwen damit wohl auch gerne noch eine weitere Woche Zeit lassen können. Der Trainer von Viktoria Köln macht im Gespräch mit den vereinseigenen Medien keinen Hehl daraus, dass das Gastspiel in München am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) eine große Herausforderung wird.

"Das ist die schwierigste Aufgabe der ganzen Saison, logischerweise, weil der neue Trainer natürlich die Dinge verändern wird, er mir aber wahrscheinlich nicht sagen wird, wie. Von daher müssen wir uns breit aufstellen und systemmäßig mit allem rechnen." Dass es bei den Münchenern nun zu einem Trainerwechsel gekommen ist, sei für Janßen die logische Konsequenz gewesen. "Sechzig hat eine Top-Mannschaft. Sie haben nicht performt in den letzten Wochen. Nach dem Trainerwechsel kann man sich sicherlich darauf einstellen, dass die Hütte voll ist. Jeder ist neugierig", ist sich Janßen sicher.

Und auch mit Blick auf das Aufstiegsrennen schreibt der Coach den kommenden Gegner noch nicht ab. "Die Spieler werden Vollgas geben, um noch mal zurück ins Rennen zu kommen, weil sie noch nicht so weit weg sind von oben. Von daher bekommt dieses Spiel gerade für Sechzig eine extrem hohe Bedeutung."

Janßen: "Haben auf jeden Fall etwas gutzumachen"

Die Viktoria, aktuell auf Platz elf, muss sich derweil selbst von der 0:3-Klatsche gegen den SC Freiburg II am vergangenen Montag erholen. "Wir hatten wirklich nicht unseren besten Tag, und auf der anderen Seite war Freiburg wirklich bärenstark. Das war sicherlich auch der Hauptgrund", blickt Janßen zurück.

Die deutliche Niederlage dient nun als Motivation. "Wir haben auf jeden Fall etwas gutzumachen vom letzten Montag und wir haben genügend Qualität im Kader", ist der Trainer überzeugt. Zwei "absolute Stammkräfte" können im Vergleich zum letzten Spiel allerdings nicht mitwirken. Christoph Greger und Patrick Koronkiewicz fehlen gelbgesperrt. "Da müssen wir schon ein bisschen Kreativität haben", kündigt Janßen mit Blick auf mögliche Alternativen zu den beiden an.