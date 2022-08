1860 mit Lakenmacher-Doppelpack auf Platz 1 - Duisburgs Premiere - Essen muss weiter warten

1860 München hat die Tabellenführung in der 3. Liga dank eines furiosen Siegs gegen Meppen übernommen. Der MSV Duisburg verbuchte den ersten Saisondreier. Rot-Weiss Essen und der doppelt dezimierte Hallesche FC kassierten herbe Dämpfer.

Dritter Sieg in Serie: 1860 München übernimmt Tabellenführung

Der TSV 1860 München hat die Tabellenspitze erklommen. Die Löwen feierten gegen den SV Meppen im dritten Saisonspiel den dritten Sieg. In einer intensiven Partie leisteten die Emsländer zunächst Widerstand - bis Boyamba Kobylanski mit einem Diagonalball in Szene setzte. Der Ex-Braunschweiger hatte zentral vor dem Tor keine Mühe und traf zur verdienten 1:0-Pausenführung der Hausherren (29.). Im zweiten Durchgang blieben die Löwen am Drücker. Angreifer Lakenmacher, Vertreter des verletzten Bär, schnürte einen Doppelpack zum 3:0 (63., 66.). Lex markierte schließlich den 4:0-Endstand (86.).

Erster Sieg: Duisburg fährt knappen Sieg in Zwickau ein

Der MSV Duisburg hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Zebras brachten ein knappes 1:0 beim FSV Zwickau über die Zeit. Nach anfänglicher Dominanz der Hausherren befreite sich Duisburg mit Zwickaus Ex-Trainer Torsten Ziegner und wurde schließlich belohnt: Von Routinier Stoppelkamp per Hacke eingeleitet, gingen die Gäste durch Ekenes wuchtigen Kopfball in Führung (36.). Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der ehemalige Bundesligist verstärkt auf die Verteidigung und hielt den Zwickauer Offensivbemühungen - mit Glück und Torhüter Müller - bis zum Schluss Stand.

Nächste Heimspiel-Abreibung für Essen

Aufsteiger Rot-Weiss Essen konnte indes nicht an das furiose Derby-Comeback in Duisburg (2:2 nach 0:2) anknüpfen und kassierte auch im zweiten Heimspiel nach der Drittliga-Rückkehr eine klare Heimschlappe: Viktoria Köln bezwang den Revierklub 4:1, die Tore erzielten HSV-Leihgabe Meißner (25.), Risse (45.+3, Elfmeter), RWE-Verteidiger Bastians per Eigentor (62.) und Handle (90.+1). Engelmann konnte zwischenzeitlich nur verkürzen (76.). Für die Viktoria war es der zweite Saisonsieg, Essen muss indes weiter auf den ersten Dreier warten.

Schon vor der Pause doppelt dezimiert: Halle unterliegt Freiburg II

Der Hallesche FC hat im Gastspiel beim SC Freiburg II einen gebrauchten Tag erwischt. Bereits in der 5. Minute sah Kapitän Nietfeld wegen einer Notbremse die Rote Karte. Noch vor dem Pausenpfiff wurde auch sein Vertreter Kreuzer, ebenfalls nach einer Notbremse frühzeitig zum Duschen geschickt (34.). Trotzdem ging es mit 0:0 in die Halbzeit - aus der die doppelt dezimierten, aber mutigen Gäste besser kamen: Vollert und Landgraf ließen eine Doppelchance liegen (49.). Danach nahm der Freiburger Druck zu. Den Bann brach schließlich ausgerechnet ein Eigentor: Landgraf beförderte Lees flache Hereingabe ins eigene Gehäuse (70.). Nur zwei Minuten später legte Knappe mit dem 2:0 - gleichzeitig der Endstand - nach.

Wilder Schlagabtausch in Oldenburg: Elversberg siegt im Aufsteigerduell

Bereits um 18.30 Uhr stieg in Oldenburg das Aufsteigerduell zwischen dem VfB und der SV Elversberg. In einer unterhaltsamen Partie gingen die Gäste zunächst durch Conrad nach einer Ecke in Führung (23.). Jacobsen hätte nur wenige Minuten später nachlegen können, scheiterte jedoch an der Latte. Oldenburg, das spät im ersten Durchgang aufgewacht und einige Chancen verbucht hatte, kam nach der Halbzeit zurück: Zietarski glich aus (49.), Badjie drehte die Partie komplett (68.). Die SVE war damit aber noch nicht geschlagen - im Gegenteil: Tekerci nutzte die Verwirrung nach einem Freistoß und traf zum 2:2 (84.). In der 89. Minute schob Mustafa den Ball an VfB-Keeper Boevink zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen.