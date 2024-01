1860 macht Bangerter zum Profi

Beim TSV 1860 München geht es am Mittwoch hoch her. Nach bereits drei bestätigten Neuzugängen stattet der Drittligist nun Moritz Bangerter mit seinem ersten Profivertrag aus. Bei der Zweitvertretung der Löwen (Bayernliga Süd) kam der 19-jährige Mittelfeldspieler in der aktuellen Saison in elf Einsätzen auf ein Tor und eine Vorlage. Bereits in den letzten drei Spielen der Profis gehörte Bangerter zudem zum 20er-Aufgebot.