1860 lädt Meppen zum Dauerbrenner-Duell: "Wir müssen hellwach sein"

Es ist die fünfte Saison in Folge, in der sich 1860 München und der SV Meppen in der 3. Liga gegenüberstehen. Löwen-Trainer Michael Köllner attestiert den Gästen geballte Erfahrung.

Zweites Heimspiel in Folge für Michael Köllner und 1860 München. IMAGO/Ulrich Wagner