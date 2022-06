1860: Köllner peilt den Aufstieg mit "hungrigen Spielern" an

Mit "harter Arbeit" will Löwen-Coach Michael Köllner seinen runderneuerten Kader zum großen Saisonziel Aufstieg führen.

Die Münchner Löwen nahmen am heutigen Freitag die Saisonvorbereitung auf. Torschützenkönig Marcel Bär, der in der vergangenen Spielzeit 21 Treffer erzielte, fehlte erkrankt.

Dafür standen Chefcoach Köllner zahlreiche Neuzugänge zur Verfügung. Nach ihrem vierten Platz 2021/22 - zwei Punkte fehlten auf Rang drei - peilen die Sechziger mit neuen Hoffnungsträgern wie Abwehrspieler Jesper Verlaaat, Mittelfeldakteur Martin Kobylanski oder Angreifer Fynn Lakenmacher ein weiteres Mal die Rückkehr in die 2. Liga an.

Köllner: "In allen Bereichen optimieren"

"Wenn man sich die Kader- und Personalplanung anschaut, ist die Zielsetzung für uns, dass wir uns in allen Bereichen optimieren wollen", sagte Köllner am Freitag. "Wir haben hungrige Spieler gesucht, belastbare Spieler. Wir haben Spieler verpflichtet, die am Ende zur DNA der Löwen passen."

Mit dem bisherigen Kaderumbau ist Köllner vollauf zufrieden. Acht neue Akteure sind schon da, gleichzeitig gab es viele Abgänge. "Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen", sagte der Coach.

"Wir wollen attackieren"

Es werde aber wieder eine schwierige Saison. Köllner erwartet einen "intensiven Wettstreit" von rund acht Vereinen um die zwei direkten Aufstiegsplätze und Relegationsrang drei. "Wir müssen die nächsten Wochen harte Arbeit leisten", kündigte der Coach an. "Wir wollen einen hochintensiven Fußball spielen. Wir wollen attackieren", sagte Köllner.

Feste Größen wie Daniel Wein und Marius Willsch sollen nach langwierigen Verletzungen bald wieder für die Sechziger auflaufen können. Führungsspieler bleiben Torhüter Marco Hiller, Kapitän Stefan Lex und natürlich auch Torjäger Bär.

Ihren ersten Test bestreiten die Münchner, die alle 11.860 Saisontickets innerhalb von vier Stunden verkauft haben, am Sonntag beim TSV Waldkirchen in Niederbayern.

Die Drittligasaison beginnt am 22. Juli mit dem Eröffnungsspiel. Der Spielplan soll Ende des Monats veröffentlicht werden.

Im DFB-Pokal empfangen die Löwen Borussia Dortmund

Erster Saison-Höhepunkt für den TSV 1860 ist das DFB-Pokal-Erstrundenspiel am 29. Juli gegen Borussia Dortmund, das live im ZDF (20.45 Uhr) übertragen wird.