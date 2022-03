1860 kauft Lautern "komplett den Schneid ab"

Kaiserslautern unterlag an der Grünwalder Straße im Traditionsduell mit 1:2. Nach dem Spiel herrschte im Pfälzer Lager Einigkeit. Darüber, dass es eine verdiente Niederlage war und dass es reichlich Luft nach oben gibt.

Die Roten Teufel erwischten den besseren Start in die 67. Auflage des Duells Sechzig gegen Lautern. Wunderlich markierte nach gerade mal zwei Minuten die frühe Führung für die Gäste und sah zu diesem Zeitpunkt ein "super Auswärtsspiel. Leider haben wir dann auch zwei, drei Konterchancen zum 2:0 nicht genutzt", beklagte der 35-Jährige am Mikrofon bei "MagentaSport" verpasste Chancen, frühzeitig nachzulegen.

Wunderlich hadert mit dem Standard-Gegentor

Mit fortschreitender Spieldauer wurden die Löwen besser. "1860 hatte eine gute Raumaufteilung - da sind wir viel hinterhergelaufen", gestand Wunderlich und merkte zudem an, dass die Roten Teufel nach einigen Anpassungen in der zweiten Hälfte "defensiv besser" standen, "aber 1860 hat immer noch das Spiel gemacht". Am Ende sei es "total bitter, dass du kurz vor Schluss durch ein Standard-Tor verlierst". Die Lauterer Mannschaft hätte durchaus "mit einem Punkt leben können, aber über 90 Minuten war das zu wenig, um in München zu bestehen".

Die Pfälzer werden am Samstag in Osnabrück sicherlich auf Widergutmachung aus sein, das wird dann aber ohne Wunderlich geschehen müssen. Der Angreifer wird gelbgesperrt fehlen, was er aber sportlich nimmt. Natürlich tut die Sperre "gegen Osna weh", doch weiß er auch, dass diese Karte irgendwann "sowieso gekommen wäre".

Wir haben richtig einen auf die Mütze gekriegt. Marco Antwerpen

Coach Marco Antwerpen beschäftigte sich noch nicht mit Osnabrück, vielmehr sprach er mit Blick auf das Münchner Spiel Klartext: "1860 hat uns komplett den Schneid abgekauft, obwohl uns der frühe Treffer eigentlich in die Karten gespielt hat." Am Ende resümierte der Trainer eine "verdiente Niederlage".

Angesprochen auf den passiven Auftritt seiner Elf, ging der 50-Jährige mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Sie habe nicht erkannt, "wann du dagegen halten musst. Wir sind entweder gar nicht in den Zweikampf gegangen oder haben im letzten Moment zurückgezogen." Das späte 1:2 per Standard war für Antwerpen noch das "i-Tüpfelchen". Der FCK hat nach 13 Spielen ohne Niederlage mal wieder "richtig einen auf die Mütze gekriegt, was dir als Spitzenmannschaft nicht passieren darf."