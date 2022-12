1860-Kapitän Lex: "Wir müssen die Köpfe wieder fit kriegen"

Am Montag startete Drittligist 1860 München wieder ins Training. Kapitän Stefan Lex sieht die Winterpause als Chance, die Form vom Saisonstart wiederzufinden.

Weiß, was in der Pause nötig ist: 1860-Kapitän Stefan Lex. IMAGO/Ulrich Wagner

Der Start in die Drittligasaison hätte für 1860 kaum besser laufen können, zum Ende kamen die Löwen aber ins Straucheln und rutschten nach vier sieglosen Partien von einem Aufstiegsplatz auf Rang sechs ab. Dass die Winterpause zur rechten Zeit kam, erläuterte Stefan Lex im Gespräch mit dem Vereins-TV nach dem Trainingsauftakt am Montag: "Wir haben hinten heraus einfach federn gelassen und die Luft war etwas raus. Wir haben jetzt genug Zeit, uns wieder in den Flow reinzubringen."

Was in der Pause passieren soll, fordert der 33 Jahre alte Stürmer gleich mit: "Wir müssen wieder als Mannschaft eng zusammenrücken und vor allem die Köpfe wieder fit kriegen." Dass das selbst gesteckte Ziel Aufstieg nicht an der Kaderqualität scheitern würde, weiß Lex: "Wir müssen uns wieder bewusst werden, was wir können. Dann können wir wieder dominantere Spiele machen. Wir haben die Qualität, dass wir jeden in der Liga schlagen können."

Lex musste allerdings beim Trainingsauftakt aufgrund eines Hexenschusses aussetzen. Die Hoffnung ist da, dass er innerhalb der nächsten Tage wieder einstiegen kann. In der bisherigen Saison zeigte der Kapitän mit acht Scorerpunkten (ein Tor, sieben Vorlagen) seinen Wert für die Löwen.

Testspiel gegen Nürnberg am Freitag

Am Freitag (14 Uhr) empfangen die Sechziger den 1. FC Nürnberg zum Testspiel. Eine gute Gelegenheit findet Lex: "Wenn man im Testspiel gegen einen Zweitligisten in seinem Spiel gut ausschaut, dann bringt es einem von der Form und vom Kopf her weiter."

Das erste Drittligaspiel nach der Pause steht am 14. Januar (14 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Dann reist 1860 zu Waldhof Mannheim.