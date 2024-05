1860 holt Philipp von Viktoria Köln: "Einer der besten Mittelfeldspieler der Liga"

Die Arbeit am Kader für die kommende Spielzeit läuft bei 1860 München auf Hochtouren. Am Mittwoch stellten die Löwen mit David Philipp schon den dritten Neuzugang vor.

1860 München hat bereits den dritten Neuzugang in dieser Woche vorgestellt. Nach Florian Bähr und Tunay Deniz wechselt auch David Philipp zu den Münchner Löwen. Der 24-Jährige kommt von Liga-Konkurrent Viktoria Köln und erhält "einen leistungsbezogenen Vertrag". "David hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er einer der besten Mittelfeldspieler der Liga ist", erklärte Geschäftsführer Sport Dr. Christian Werner und fuhr fort: "Schon in der Jugend beim SV Werder Bremen hat man gesehen, dass er als Mittelfeldspieler weiß, wo das Tor steht."

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Für Philipp endet sein Kapitel in Köln somit nach drei Jahren. 2021 war der gebürtige Hamburger aus Bremen zum Sportpark Höhenberg gewechselt. Insgesamt stand er für die Viktoria in 74 Drittliga-Spielen auf dem Feld (15 Tore).

Wenn ich daran denke, hier bald im Löwen-Trikot einlaufen zu dürfen, bekomme ich Gänsehaut. David Philipp

Eines dieser Tore erzielte der Offensivspieler in seinem neuen Wohnzimmer: Philipp hatte beim 1:0 im März 2023 getroffen. "Ich durfte schon zweimal im Grünwalder Stadion auflaufen. Beim ersten Mal leider unter Corona-Bedingungen, einmal aber vor 15.000 Fans, als mir sogar der Siegtreffer gelang. Wenn ich daran denke, hier bald im Löwen-Trikot einlaufen zu dürfen, bekomme ich Gänsehaut", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung zitiert.

Bei 1860 trifft der Linksfuß mit Jesper Verlaat auch auf einen alten Bekannten: Die beiden zukünftigen Mitspieler lernten sich im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen kennen.