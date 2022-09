1860-Höhenflug gestoppt: Köllner redet nichts schön

Der Höhenflug von 1860 München endet jäh. Im Topspiel in Elversberg gingen die Löwen erstmals in dieser Saison leer aus. Die Gründe waren schnell gefunden.

1:4, erste Saisonniederlage, Tabellenführung weg - nichts wurde es für 1860 München an der Kaiserlinde in Elversberg mit dem siebten Sieg im achten Spiel, schon nach 45 Minuten war die Partie eigentlich gelaufen. "Wir haben eine sehr, sehr schlechte erste Hälfte gespielt", wollte Trainer Michael Köllner dann auch nichts schönreden, 0:3 lag sein Team zurück. "Elversberg war sehr kaltschnäuzig, während wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben."

Seine Mannschaft agierte viel zu behäbig, brachte kein Tempo ins Spiel und konnte sich erst in der 40. Minute die erste Chance erarbeiten. Da hatte die SVE schon dreimal zugeschlagen. "Das 0:1 haben wir schlecht verteidigt, vorm 0:2 war ein Foul, das 0:3 war kein Elfmeter", ärgerte sich Kapitän Stefan Lex nicht nur über das schlechte Abwehrverhalten der Löwen, sondern auch über Schiedsrichter Arne Aarnink. "Das nicht gegebene Tor zum 1:3 war kein Abseits - heute kam vieles zusammen."

Die Löwen hatten nämlich nach dem "gefühlt komplett verschlafenen" ersten Durchgang, wie Abwehrchef Jesper Verlaat monierte, durch Joseph Boyamba auf 1:3 verkürzt, der Treffer fand aber keine Anerkennung. Zumindest wehrten sich die Sechziger in den zweiten 45 Minuten. "Wir haben versucht, nochmals zurückzukommen", meinte Köllner. "Aber am Ende konnten wir das Ergebnis nicht drehen. Deshalb hat Elversberg verdient gewonnen.“

Wir sind in jedem Zweikampf ständig einen oder zwei Schritte zu spät gekommen. Michael Köllner

Köllners Team verlor auch, weil es nicht so aufgetreten war wie zuletzt. "Das ist keine Frage des Systems. Wir sind in jedem Zweikampf ständig einen oder zwei Schritte zu spät gekommen", so der Coach, der das Spiel dann aber zunächst abhakte: "So einen gebrauchten Tag gibt’s mal. Wir lassen das Spiel jetzt erst mal sacken und werden uns dann in aller Ruhe im Detail damit auseinandersetzen."

Am Freitag gegen Aue

Am kommenden Freitag (19 Uhr) geht es schon weiter, Schlusslicht und Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue kommt. "Wenn wir am Freitag gewinnen, sind wir wieder Erster", richtet Lex gleich mal eine Kampfansage an den neuen Spitzenreiter Elversberg, der erst einen Tag später (14 Uhr) in Halle gefordert sein wird.