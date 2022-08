1860-Coach Köllner vor Halle: "Wir wollen die Serie weiter ausbauen"

Am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet 1860 München den fünften Spieltag der 3. Liga mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC. Eine Niederlage wie in der Vorsaison möchte Löwen-Trainer Michael Köllner vermeiden.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärt Köllner, was er von seiner Mannschaft erwartet: "Wir müssen von der ersten Minute an druckvoll spielen, Gas geben und dürfen den Gegner nicht zur Ruhe kommen lassen, sonst passiert es wie im letzten Jahr." Damals gewann der HFC mit 2:0 an der Grünwalder Straße. "Wir brauchen vom Anpfiff bis zum Abpfiff die Fans an unserer Seite", appelliert Köllner an die Zuschauer.

Trotz des holprigen Saisonstarts des HFC mit drei Punkten aus vier Spielen will Köllner den Gegner nicht unterschätzen: "Halle hat eine gute Spielstruktur." Außerdem warnt der 52-Jährige vor den Spielern Sören Reddemann und Louis Samson, der nach einem Muskelfaserriss wieder zurückkehren wird.

Startrekord als "angenehme Randnotiz"

"Wir haben einen Topstart mit vier Siegen hinlegen können. Wir wollen die Serie natürlich weiter ausbauen. Am Ende geht es darum für uns drei wichtige Punkte zu holen", so Köllner zu der Ausgangslage. Dass die Münchner den zwölf Jahre alten Startrekord von Jahn Regensburg und Kickers Offenbach einstellen können, nimmt der Trainer als eine "sehr angenehme Randnotiz" und Anzeichen guter Arbeit wahr.

Auch am Freitagabend müssen die Löwen weiter auf die Langzeitverletzten Sami Belkahia, Marcel Bär und Phillipp Steinhart und Nathan Wicht verzichten. Belkahia konnte nach seiner Oberschenkelverletzung immerhin in der vergangenen Woche schon wieder mit dem Aufbautraining beginnen. Bei Wicht zeigt sich Köllner optimistisch: "Er wird nächste Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren."