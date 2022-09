1860-Coach Köllner: "Jedes Tor wie aus dem Lehrbuch"

Nach einer überzeugenden Anfangsphase gewann 1860 München mit 4:1 gegen den MSV Duisburg. Wenn es nach Trainer Michael Köllner geht, könnten aber in Zukunft noch mehr Tore fallen.

Köllner kam nach dem Heimsieg nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich glaube, wir haben eine furiose halbe Stunde gespielt. Mit das Beste, was ich seit langem von meiner Mannschaft gesehen habe", sagte der Trainer gegenüber "Magentasport". Besonders die Art und Weise wie seine Mannschaft die Tore erzielt hat, hob der Trainer hervor: "Unheimlich attackiert, extrem kaltschnäuzig, super Tore geschossen - jedes fast wie aus dem Lehrbuch."

Doppeltorschütze Albion Vrenezi konnte am Samstagnachmittag seine erste Tore im Löwen-Trikot schießen. "Es macht extrem Spaß. Auf jeder Position haben wir Topspieler, das hat man gesehen", äußerte sich der Neuzugang und stimmte seinem Trainer zu: "Sie haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. So macht Fußball Spaß."

Trotzdem will Köllner noch Dinge optimieren: "Die erste halbe Stunde war furios, die sechzig Minuten danach können wir besser werden, damit wir da noch mehr Tore schießen. Da kommen wir noch hin langsam."

Für den Spitzenreiter der 3. Liga geht es am Dienstag im Landespokal gegen Türkgücü München. Am kommenden Samstag können die Münchner dann gegen die SV Elversberg die Tabellenführung ausbauen.