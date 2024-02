1860-Coach Giannikis vor Essen: "Wir sind wieder siegfähig!"

Die Löwen haben unter Neu-Trainer Argirios Giannikis noch kein Ligaspiel verloren. Mit Rot-Weiss Essen wartet im Nachholspiel am Dienstag aber ein schwerer Gegner: Mit einem Sieg kann RWE auf Platz drei springen.

Noch kein Spiel verloren, die letzten drei aber lediglich Remis gespielt. Zu wenig, um sich im umkämpften Tabellenkeller dauerhaft abzusetzen. Das weiß auch Argirios Giannikis, der seit dem neuen Jahr in München-Giesing die Geschicke leitet. Mit dem Punkt beim Gastspiel in Aue (1:1) am Samstag könne man aufgrund des Spielverlaufs aber leben, betont der 43-Jährige: "Wir haben unsere Chancen in der Druckphase leider nicht genutzt. Das Spiel in Aue hatte seine Höhen und Tiefen. Nach der Verletzung von Max Reinthaler und der Roten Karte gegen Phillipp Steinhart mussten wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein."

"Luxusproblem" in der Innenverteidigung

Im Nachholspiel gegen Rot-Weiss Essen muss Giannikis demnach auf Steinhart verzichten, der vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt wurde. Neuzugang Reinthaler, erst vergangene Woche von Zweitligist Wiesbaden verpflichtet, sollte aber mit an Bord sein. Genau wie Kapitän Jesper Verlaat, der gegen die Veilchen eine Gelb-Sperre absitzen musste. Für den neuen Coach ergibt sich so ein "Luxusproblem" in der Innenverteidigung, über deren personelle Besetzung er erst nach den Eindrücken der ausstehenden Trainingseinheiten entscheiden möchte.

Auch auf den anderen Positionen hat sich der Deutsch-Grieche noch nicht festgelegt. Womöglich erhält nach Reinthaler in Aue auch einer der anderen drei Neuzugänge die Chance von Beginn an. So wurden Abdenego Nankishi und Serhat Güler im Erzgebirge eingewechselt, Eliot Muteba stand noch nicht im Kader. Die Devise für Giannikis vor dem Traditionsduell ist in jedem Fall, dass "maximale Abläufe gepaart mit maximaler Frische" auf den Platz kommen.

"Für uns ist das ein wichtiges Spiel. Um unten rauszukommen, müssen wir punkten." Löwen-Trainer Giannikis vor dem Duell mit Essen

Auch wenn es mit Essen gegen ein Topteam in der Liga geht und die Löwen weiter im Abstiegskampf stecken, geht man in Giesing selbstbewusst in die Partie: "Es sind teilweise Nuancen, die fehlen. Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft glaubt an sich. Wir sind wieder siegfähig!" Mit einem Dreier würde sich 1860 in jedem Fall etwas Luft im Keller verschaffen und immerhin fünf Punkte zwischen sich und die Abstiegszone bringen.

Das weiß auch Giannikis, der sich der Bedeutung der Partie bewusst ist: "Für uns ist das ein wichtiges Spiel. Um unten rauszukommen, müssen wir punkten." Punkten, am besten dreifach, wollen aber auch die Gäste. Mit einem Auswärtssieg könnte der Ex-Verein des heutigen Löwen-Trainers (Giannikis trainierte Essen in der Saison 2017/18) auf Relegationsrang drei springen, und hätte dann nur noch vier Zähler Rückstand auf den Zweiten aus Dresden.