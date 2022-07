1860 beim "Kracher"-Start in Dresden ohne Boyamba

Die Ziele für die kommende Saison sind beim TSV 1860 München hochgesteckt. Beim Auftakt in Dresden müssen die Löwen aber auf Neuzugang Joseph Boyamba verzichten.

Durch Boyambas Verpflichtung, den die Giesinger von Liga-Rivale Waldhof Mannheim geholt haben, versprachen sich die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vor allem "große athletische und spielerische Fähigkeiten gepaart mit hohem Tempo".

Darauf wird Cheftrainer Michael Köllner allerdings vorerst verzichten müssen, Boyamba verpasst den Pflichtspiel-Auftakt in Dresden aufgrund von Oberschenkel-Problemen. "Es ist schwer zu sagen, wie lange er ausfallen wird", sagte der Coach am Donnerstag. "Ich hoffe, es ist nicht zu dramatisch. Er ist ein wichtiger Spieler für uns." Womöglich steht der Neuzugang also erst für das Pokal-Duell mit Borussia Dortmund am 29. Juli zur Verfügung.

Jetzt aber richtet sich der Fokus erstmal ausschließlich auf die emotionale Partie bei Dynamo Dresden, die sogar in der ARD in voller Länge übertragen wird. "Die Vorfreude ist riesig", so Köllner. Endlich gehe es los, "gleich mit einem Kracher." Beide Teams werden schließlich zu den Aufstiegsanwärtern gezählt, für den erfahrenen Coach ist deshalb klar: "Es wird ein heißer Kampf." Zuversichtlich ist Köllner allerdings, am Ende sogar drei Punkte mitnehmen zu können. Das Team gebe in der Vorbereitung "ein super Bild" ab.