1860 beim HFC - Gipfel in Elversberg: Das bringt der 24. Spieltag

Runde 24 in der 3. Liga wird am Freitagabend in Halle eröffnet. Mit Wiesbaden und Osnabrück treffen sich Verfolger der SV Elversberg, die Dynamo zu Gast hat. Der Spieltag im Überblick.

Der 24. Spieltag in der 3. Liga fängt am Freitagabend gleich interessant an. Der stark abstiegsgefährdete Hallesche FC, der beim Debüt von Trainer Sreto Ristic einen Sieg einfahren konnte, empfängt den TSV 1860 München, der seinerseits noch auf Trainersuche ist. Geschäftsführer Günther Gorenzel geht davon aus, auch in Halle, in seinem dann vierten Spiel, auf der Trainerbank zu sitzen.

Um seinen Job bangen muss Dario Fossi. Nach lediglich sechs Punkten aus den vergangenen 13 Spielen sind seine Oldenburger erstmals seit dem 4. Spieltag auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Geht es mit dem 41-Jährigen auch im Falle einer Niederlage beim SC Verl weiter? Ein klares Bekenntnis vermied der Sportliche Leiter Sebastian Schachten jedenfalls.

Nur ein Ausrutscher von Osnabrück?

Fest im Sattel sitzt Tobias Schweinsteiger beim VfL Osnabrück, auch wenn die Siegesserie zuletzt durch das 2:3 gegen Bayreuth riss. "Wir müssen das Spiel aus den Köpfen kriegen", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh vor dem Verfolgerduell mit Wehen Wiesbaden.

Mit der oberen Tabellenhälfte nichts zu tun haben jene SpVgg Bayreuth sowie Zwickau, die sich zum Kellerduell treffen. Auch Schlusslicht Meppen kämpft um den Klassenerhalt, muss in Duisburg aber auf Hoffnungsträger Marcos Alvarez verzichten. Ein Rückschlag. Etwas entspannt hat sich die Lage bei RWE durch den Derbysieg gegen Dortmunds Zweite. Weiter geht's für Essen in Ingolstadt.

Elversberg muss "höllisch aufpassen"

Das Topspiel steigt am Sonntag: Spitzenreiter SV Elversberg erwartet die formstarken Dresdner. "Da müssen wir höllisch aufpassen", betonte Nils-Ole Book, der Sportliche Leiter der SVE. Mit der besten Offensive (58 geschossene Tore) und der zeitgleich stärksten Defensive (18 Gegentore) wird der Primus den Tabellensechsten aber vor eine schwierige Aufgabe stellen.

Im zweiten Sonntagsspiel treffen Aue und Saarbrücken aufeinander. Während es für den FCE mit zwei Siegen in Serie aktuell ganz rund läuft, fällt die Bilanz des FCS durchwachsen aus. Ein Erfolg muss her im engen Aufstiegsrennen. Dies gilt auch für den SV Waldhof, der in Dortmund gefordert ist.

Bekanntlich nicht hoch darf der starke SC Freiburg II, der den Spieltag am Montagabend auswärts bei Viktoria Köln abschließen wird.