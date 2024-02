180-Grad-Wende: Benrahma wechselt nun doch zu Olympique Lyon

Eigentlich galt der Transfer von Said Benrahma bereits als gescheitert - nun aber wechselt der Algerier doch noch zu Olympique Lyon.

Eigentlich hätte Said Benrahma am Deadline Day nach Lyon wechseln sollen. Der Stürmer war schon in Lyon, hatte den Medizincheck absolviert und sollte schon als Neuzugang präsentiert werden. Doch dazu kam es nicht - und die Franzosen zeigten sich ziemlich verstimmt. Am Donnerstag beklagte sich Lyon öffentlich über angebliche Verfehlungen von West Ham United. Die Hammers hätten es "trotz aller getroffenen Vereinbarungen nicht geschafft, die erforderlichen Verwaltungsverfahren abzuschließen".

Unter dem Strich konnte der algerische Nationalspieler (21 Länderspiele) nicht im Transfer-Matching-System (TMS) der FIFA registriert werden, ergo schien das Leihgeschäft geplatzt. Lyon hatte sich rechtliche Schritte vorbehalten, darunter fiel auch eine spätere - quasi nachträgliche - Validierung des Transfers von Benrahma.

Podcast Bundesliga Transfer-Check: Wer hilft Bayern sofort? Die Transfers der Bundesligisten auf dem Prüfstand. Wer hilft dem FC Bayern sofort weiter, warum kein neuer Sechser? Außerdem: Der "türkische Messi" Emre Mor zurück an alter Wirkungsstätte, Boateng ist zurück und Personalsorgen beim BVB. alle Folgen

FIFA lässt Transfer nachträglich zu

Andererseits gab es auch die Drohung, Regressansprüche gegenüber West Ham geltend zu machen. Ersteres war nun wohl ausschlaggebend, jedenfalls hatte OL-Boss Laurent Prud'homme gegenüber Reportern erklärt, dass die FIFA "die Validierung des Transfers" nachträglich akzeptiert habe, auch weil Lyon nachweisen konnte, dass man selbst alle notwendigen Dokumente rechtzeitig beim Weltverband eingereicht hatte.

Was aber nun ganz genau das Problem war, dazu gab es keine konkreten Angaben. Fakt ist: Für Lyon und Benrahma löste sich alles in Wohlgefallen auf. Am Freitag wurde überraschend Vollzug gemeldet. Der 28-Jährige wird zunächst für sechs Millionen Euro bis Saisonende ausgeliehen, anschließend können ihn die Franzosen eigenen Angaben zufolge für 14,4 Millionen Euro fest verpflichten. Außerdem behält West Ham eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Benrahma spielte seit 2020 für die Hammers und erzielte dabei in 155 Spielen 24 Tore - sein bedeutendster Treffer dabei war wohl das zwischenzeitliche 1:1 im letztjährigen Europa-Conference-League-Finale gegen Serie-A-Klub AC Florenz (2:1).