18 Wagner-Punkte gegen den Meister - Suns siegen weiter

Trotz starker Vorstellung von Moritz Wagner waren die Orlando Magic gegen Meister Milwaukee chancenlos. Phoenix bleibt derweil nicht zu stoppen.

Seinem jüngeren Bruder Franz war erstmals in dessen NBA-Karriere kein einziger Korb geglückt, Moritz Wagner schenkte dem amtierenden Champion Milwaukee dafür gleich 18 Punkte ein - und war damit Orlandos bester Scorer. Und doch lagen die Magic zur Pause bereits mit 31:77 überdeutlich zurück, am Ende gab es immerhin ein 92:123.

Die Top-Teams marschierten in der Nacht auf Dienstag. Vorjahresfinalist Phoenix wirkt weiterhin nicht zu stoppen, die Suns gewannen gegen San Antonio (115:111) bereits ihr 13. Spiel in Serie. Durch das 117:112 gegen Cleveland, Kevin Durant steuerte 27 Zähler bei, bleiben die Brooklyn Nets das Ost-Team mit der besten Bilanz (13:5).

Im Osten finden auch die Boston Celtics allmählich in die Spur, Dennis Schröder kam beim dritten Sieg in Serie - 108:90 gegen Houston - wie Wagner auf 18 Punkte. Für die Rockets um Ex-Kelte Daniel Theis war es schon die 15. Niederlage am Stück.