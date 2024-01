18 Spieler für Lehrgang der deutschen Beachhandball-Männer nominiert

Mit 18 Spielern startet die deutsche Männer-Nationalmannschaft am Wochenende in das WM-Jahr. Bundestrainer Marten Franke will bei dem dreitägigen Lehrgang (05. bis 07. Januar) in Witten am Angriffsspiel arbeiten - und sucht einen neuen Linkshänder.

Der 17 Jahre alte Jannis Herr ist einer von zwei Linkshändern im Aufgebot. jun