18 Spieler eingeladen: Neue U16 des DHB nimmt Formen an

Nach dem ersten Lehrgang, der im Januar und Februar gesichteten neuen Talente, steht Anfang Juni die zweite Maßnahme der neu formierten U16 auf dem Programm. Von den 36 Spielern hat Bundestrainer Jochen Beppler 18 eingeladen, die vom 3. bis 7. Juni in der Sportschule Baden-Baden trainieren werden.

"In Vorbereitung auf die Tage in Steinbach finden zwei Onlinetermine mit allen nominierten sowie auf der Reserveliste stehenden Spielern statt. Im Anschluss an die Maßnahme erfolgt die Nominierung für die Teilnahme am DFJW in Frankreich vom 14. bis 23. Juni - die ersten Länderspiele der neuen Jugend-Nationalmannschaft für die Talente der Jahrgänge 2008/2009", so der DHB auf seiner Homepage.

Mit zum Kader gehören mit Elvis Ernesto Kretzschmar und Kalle Gaugisch auch die Söhne von Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar und Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch.

cie

U16-Nationalmannschaft: