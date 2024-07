18 Schiedsrichter-Teams für Handball-EM 2024 der Frauen nominiert

In weniger als fünf Monaten fliegt in Österreich, Ungarn und der Schweiz der Ball bei der Handball-EM der Frauen. Die EHF hat nun 18 Schiedsrichtergespanne für das Turnier, das am 28. November beginnt, nominiert.

Maike Merz und Tanja Kuttler sind für die Handball-EM 2024 der Frauen nominiert. IMAGO/Eibner