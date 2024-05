18 Jahre, 27 Tage: Nur drei waren jünger als Musiala

Jamal Musiala hat sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben - und sich dabei weit vorne in einer historischen Liste eingereiht.

Als das Bayern-Talent beim 3:0 gegen Island in der 78. Minute den Platz betrat, war er 18 Jahre und 27 Tage alt - genauso wie Friedel Holz im März 1938 bei einem Testspiel gegen Luxemburg.

Das Duo Musiala/Holz teilt sich nun Platz 4 in der historischen Rangliste der jüngsten DFB-Debütanten aller Zeiten. Vor ihnen liegen nur noch Ehrenspielführer Uwe Seeler, der 1954 gegen Frankreich im Alter von 17 Jahren und 345 Tagen debütierte - und zwei Spieler aus den Anfangsjahren des DFB: Marius Hiller kam 1910 gegen die Schweiz mit 17 Jahren und 241 Tagen zum Einsatz, jüngster Spieler der deutschen Länderspielhistorie ist weiterhin Willy Baumgärtner, der 1908 gegen die Schweiz 17 Jahre und 104 Tage alt war.

Baumgärtners Marke wird auch Florian Wirtz nicht mehr knacken können. Sollte Leverkusens Mittelfeldspieler (am Tag des Rumänien-Spiels am Sonntag 17 Jahre und 330 Tage alt) in einer der beiden kommenden Partien noch eingesetzt werden, würde er sich auf Rang 3 der Liste vorschieben.