18-jähriges Talent in Spaniens vorläufigem Olympia-Kader: Wer ist Petar Cikusa?

Petar Cikusa zählt zu den Toptalenten des Handball-Nachwuchses. Erst jüngst hat er beim Champions-League-Final4 in Köln für Furore gesorgt. Nun steht er im vorläufigen Olympia-Kader der spanischen Nationalmannschaft. Der 18-Jährige im Porträt:

Petar Cikusa zählt zu den größten Talenten der Handball-Welt und hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Seit 2018 durchlief der 18-Jährige, der am 8. Dezember 2005 geboren wurde, die Jugendmannschaften des FC Barcelona. 2023 debütierte er bei der ersten Mannschaft in der spanischen Liga Asobal.

Nach der schweren Knie-Verletzung von Domen Makuc in der Saisonvorbereitung rückte Cikusa in den Kader der ersten Mannschaft auf und konnte mit guten Leistungen überzeugen. Während Domen Makuc im Mai sein Comeback gab, hat sich mit Pol Valera im Mai auch der zweite etatmäßige Spielmacher des FC Barcelona sein Kreuzband gerissen.

"Anfangs wusste ich nicht, dass ich die ganze Saison bei der ersten Mannschaft sein würde. Ich begann mit ihnen zu trainieren, mit der Philosophie, mein Bestes zu geben und aufgrund der Umstände war es an mir, das zu genießen", wird Cikusa auf der Homepage des spanischen Handballverbands zitiert.

Torreiches Champions-League-Debüt

Am 14. September 2023 gab Cikusa gegen Montpellier sein Debüt in der Champions League und erzielte direkt vier Tore. Von da an erhielt er von Carlos Ortega immer mehr Spielanteile. In der ersten spanischen Liga kam er in 26 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 54 Tore. Mit dem FC Barcelona gewann er in der abgelaufenen Saison fünf Titel.

Einer von ihnen ist der Gewinn der Champions League vor zwei Wochen in Köln. Beim deutlichen Halbfinalsieg gegen den THW Kiel erzielte Cikusa vier Tore. Im Finale kam ein weiterer Treffer hinzu. Selbst bei der nur knappen 31:30-Führung eine Minute vor dem Ende hatte er das Vertrauen von Carlos Ortega, auf Rückraum Mitte die Fäden zu ziehen. Der FC Barcelona hat reagiert: Im April 2024 wurde sein Vertrag bis 2027 verlängert.

"Viele Träume erfüllt"

"Ich habe mir viele Träume erfüllt: Im Palau Blaugrana zu spielen, in der Champions League zu debütieren, an der Seite von Domen Makuc zu trainieren... und ein Final Four in Köln zu spielen, davon haben wir alle geträumt, als wir anfingen Handball zu spielen, und ich habe es immer im Fernsehen gesehen. Ich habe es sehr genossen, zusammen mit meinem Bruder, zusammen mit den anderen Fans", blickt Petar Cikusa auf eine aufregende Saison zurück. Dabei betont er: "Das hat erst begonnen."

Mit der spanischen Junioren-Nationalmannschaft wurde er bereits U18-Europameister und U19-Weltmeister. Als Anerkennung für seine guten Leistungen gab Cikusa am 2. November, damals noch 17 Jahre alt, sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft. In der Golden League erzielte er in seinem ersten Spiel gegen die Niederlande vier Tore.

Traum Olympia

Nun hat der 18-Jährige den Sprung in den vorläufigen Olympia-Kader geschafft. Von den 21 Nominierten darf Spaniens Nationaltrainer Jordi Ribera allerdings nur 14 Spieler nach Paris mitnehmen. Auf der Spielmacher-Position kämpfen neben Cikusa auch Alex Dujshebaev und Ian Tarrafet auf eine Olympia-Teilnahme.

"Es ist ein Privileg, mit diesen Spielern zu trainieren, ich werde mein Bestes geben und beweisen, dass ich es wert bin, auch wenn ich 18 bin", freut sich der Rechtshänder über eine Nominierung und betont: "Wenn ich die Chance habe, in Paris zu sein, werde ich sehr glücklich sein. Und wenn nicht, würde ich gerne mit meinen Juniorenkollegen zusammen sein und diesen Sommer die Europameisterschaft spielen", blickt er auf die im August anstehende U18-EM in Montenegro.

Doppeltes Talent?

Petar Cikusa hat einen Zwillingsbruder: Auch Djordje Cikusa durfte nach seinem Debüt am 12. November 2022 schon mehrfach im Trikot der ersten Mannschaft spielen und hat 32 Liga-Einsätze auf dem Konto. Gemeinsam wurde die Cikusa-Brüder Europa- und Weltmeister mit den spanischen Junioren und feierten im November ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Auch der Vertrag von Djordje Cikusa wurde bis 2027 verlängert, zunächst wird der Linkshänder allerdings für ein Jahr an Montpellier HB ausgeliehen.