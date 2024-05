18 Champions-League-Spiele gleichzeitig: UEFA plant Novum in der neuen Saison

Die große Champions-League-Reform macht 2024/25 auch vor der Terminierung der Spiele nicht halt. An einem Mittwoch im Januar kommt es zu einer historischen Ballung.

In der Gruppenphase der Champions League wird man sich ab der neuen Saison an vieles Neues gewöhnen müssen. Das fängt schon damit an, dass der Begriff Gruppenphase dann deplatziert ist, schließlich wird es statt acht Gruppen nur noch eine geben, eine Liga mit 36 Mannschaften. Und dieses neue System hat geradezu historische Folgen für die Terminierung der Spiele.

In der Regel wird zwar weiterhin dienstags und mittwochs gespielt und auch mit einigen 18.45-Uhr-Ausnahmen weiterhin bevorzugt um 21 Uhr. Doch am finalen Spieltag sorgt der neue Ligamodus für ein Novum: Weil nicht mehr nur jeweils zwei Partien einer Gruppe voneinander abhängen, sondern alle 18, müssen auch alle parallel ausgetragen werden. In den neuen Champions-League-Regularien heißt es dazu: "Am letzten Spieltag der Ligaphase beginnen alle Spiele gleichzeitig am Mittwoch um 21.00 Uhr MEZ."

Damit will die UEFA Situationen verhindern, in denen Mannschaften Wunschergebnisse erzielen könnten, weil sie bereits wissen, wie andere Teams am Vortag oder früher am Abend gespielt haben. Welchen Platz ein Teilnehmer am Ende der Ligaphase belegt, entscheidet darüber, wie - und ob - es für ihn anschließend in der K.-o.-Phase weitergeht und darüber hinaus auch über viel Geld, das die UEFA entsprechend der Platzierung ausschütten wird.

Die Ligaphase ist erst Ende Januar beendet

Die geballten 18 Spiele - übrigens sieben mehr als Marseille in der ersten Champions-League-Saison auf dem Weg zum Titel absolvierte - werden erst 2025 ausgetragen: Weil es in der Vorrunde acht statt sechs Spieltage gibt, ist diese nicht mehr vor Weihnachten, sondern erst am 29. Januar beendet.

Das hat auch damit zu tun, dass es ab 2024/25 für jeden Europapokal eine exklusive Woche geben wird, in der die anderen beiden Wettbewerbe pausieren. Für die Champions League gilt das gleich am ersten Spieltag (17. bis 19. September). Dann finden ausnahmsweise auch Spiele am Donnerstag statt.