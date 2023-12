18 Bundesliga-Dänen mit EM-Chance: Nikolaj Jacobsen gibt 35-Mann-Kader für EHF EURO 2024 bekannt

Es ist ein Who ist who des dänischen (Männer-)Handballs: Nikolaj Jacobsen hat den erweiterten 35-Mann-Kader des amtierenden Weltmeisters für die EHF EURO 2024 bekannt gegeben. Darunter sind 18 Spieler aus der LIQUI MOLY HBL, die sich eine Chance auf die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024) machen dürfen.

Weltmeister Dänemark hat seinen 35-Mann Kader bekannt gegeben. Ingrid Anderson-Jensen