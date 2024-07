171 Drittliga-Spiele: Jena holt Reddemann

Mit Sören Reddemann stößt ein neues Gesicht zum FC Carl Zeiss Jena. Der 28-jährige Defensivmann, der im sächsischen Zwenkau geboren wurde, zuletzt für den VfB Lübeck in der 3. Liga am Ball war und die Erfahrung von insgesamt 171 Drittligapartien mitbringt, unterschrieb am Montag einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag an den Kernbergen. "Sören ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben", so FCC-Trainer Henning Bürger.