17 Verhaftungen: Verdacht auf Spielmanipulation im spanischen Amateurfußball

Ein Manipulationsskandal beschäftigt den spanischen Fußball. Wegen des Verdachts des mutmaßlichen Wettbetrugs wurden insgesamt 17 Funktionäre und Spieler eines Amateurklubs verhaftet.

In Spanien kam es offenbar zu Spielmanipulationen im Amateurfußball. IMAGO/Shutterstock

Auch der Amateurfußball ist nicht vor Manipulationen gefeit: Laut eines Berichts der größten Tageszeitung Spaniens, El Pais, fand bereits vor Monatsfrist eine Razzia in der spanischen Exklave Melilla in Marokko statt. Ziel: der erst im Jahr 2020 gegründete Club Deportivo Huracán. Nach eigenen Angaben der Polizei wurden dabei 17 Personen verhaftet.

Die Behörden erhielten offenbar im vergangenen Februar Kenntnis von den mutmaßlichen Spielverschiebungen in Spaniens höchster Amateurspielklasse, der in 18 Ligen unterteilten "Tercera Federación". Online-Wettanbieter hatten dabei auf zahlreiche in Melilla abgeschlossene Wetten "auf bestimmte Ergebnisse von Fußballspielen einer Mannschaft aus der gleichen Stadt" hingewiesen. Beinahe gleichzeitig war ein anonymer Tipp mit dem gleichen Verdacht beim spanischen Ligaverband La Liga eingegangen.

Mehrere Spieler beteiligt

Als Kopf der Betrüger haben die Ermittler den Huracán-Präsidenten in Verdacht. Auch mehrere Spieler sollen an den Manipulationen ebenso auf dem Platz wie durch die Suche nach Personen zur Platzierung der entsprechenden Wetten beteiligt gewesen sein. Als Zufallsfund stellte die Polizei bei der Razzia außerdem Beweismaterial für weitere Gesetzesverstöße der Vereinsführung sicher. Demnach beschlagnahmten die Ermittler auch Dokumente, die betrügerische Absichten bei der Beantragung von Fördermitteln belegen sollen.

In der vergangenen Saison 2022/23 landete der CD Huracán mit lediglich einem Sieg aus 30 Partien und einem Torverhältnis von 8:119 weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe neun.